Hanckov skrat potopil Spartu, Priske: Sme iba ľudia

Stavanger 28. júla (TASR) - Futbalisti Sparty Praha nezvládli záver odvetného zápasu 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde nórskeho Stavangeru. Štvrtkový duel smeroval za stavu 1:1 do predĺženia, no po chybe kapitána hostí Dávida Hancka prišiel rozhodujúci úder z kopačky Maia Traoreho, ktorý znamenal postup domácich do 3. predkola.



Slovenský obranca chcel na konci zápasu prihrať loptu brankárovi Dominikovi Holecovi, no namiesto toho ju poslal úplne iným smerom. Pred bránkou na ňu číhali dvaja domáci hráči. Niklas Sandberg ju poslal Traoremu, ktorý do opustenej bránky rozhodol o osude duelu. Slovenský brankár sa naťahoval márne. "Na to sa nedá nič povedať. To je futbal. Všetci sme len ľudia, jednoducho prišlo k zlému rozhodnutiu. Hancko je skvelý hráč i človek. Zápas odohral solídne. Ja a aj ostatní ho podporíme. Má za sebou mnoho vydarených zápasov, niekedy jednoducho urobíte zlé rozhodnutie, to sa vo futbale stáva. Verím, že ho podporia aj fanúšikovia," citoval trénera Sparty Briana Priskeho klubový web.



Okrem Hancka a Holeca nastúpil v základnej zostave aj slovenský krídelník Lukáš Haraslín. S jeho výkonom však tréner nebol príliš spokojný: "Haraslín a aj Jakub Pešek sú hráči medzinárodných kvalít a majú moju dôveru. Samozrejme som očakával, že sa budeme dostávať viac do šestnástky. Na druhej strane to boli pro nich prvé dva súťažné zápasy, navyše proti veľmi defenzívnemu súperovi, proti ktorému to mali naozaj ťažké. Celkovo bol tento zápas ako pre krídelných hráčov, tak aj pre útočníkov nesmierne náročný," dodal Priske.