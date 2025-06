Hanckovi sa zmena v obrane pozdávala: Dopredu mi to sedelo

Heraklion 8. júna (TASR) - Azda najviac diskutovanou témou po sobotnom prípravnom zápase slovenskej futbalovej reprezentácie v Grécku (1:4) bola zmena systému z defenzívneho kvarteta na trio. Podľa obrancu Dávida Hancka je v tejto taktike čo zlepšovať, no konečný výsledok pôsobí horšie, ako bol samotný výkon mužstva.



Pre Slovákov bolo stretnutie s Gréckom, rovnako ako nadchádzajúci duel proti Izraelu, previerkou pred štartom jesennej kvalifikácie MS 2026. Počas júnového asociačného termínu teda existoval priestor na skúšanie nových vecí, a tak sa aj v krétskom Heraklione stalo. „Tým, že chceme vyskúšať niečo nové, to bol pre nás veľmi dôležitý zápas. Mňa osobne veľmi štve, že v 89. minúte na mňa išiel center a skúšal som to vracať späť, bola to vlastne nejaká pološanca na 2:2 a skončilo to 4:1,“ uviedol Hancko po zápase.



Nový herný systém sa mu napriek výsledku pozdával. „Myslím, že dopredu mi to sedelo. Veľakrát na mňa dokázali otočiť hru, ale ešte stále nám chýbala akási lepšia súhra. Dopredu som sa cítil veľmi dobre, ale dozadu som cítil, že nám to niekedy nevychádzalo. Niekedy som mal ísť do krajného obrancu, niekedy som mal zostávať. Sú to veci, ktoré musíme teraz zanalyzovať. Možno skrz výsledok to vyzeralo katastrofálne, ale v určitých fázach som mal z toho veľmi dobrý pocit a myslím, že na určitý typ mužstva to môže byť pre nás fajn systém,“ pokračoval 27-ročný obranca.



Práve hráč holandského Feyenoordu Rotterdam sa ako jediný Slovák zapísal na streleckú listinu, nerátajúc nešťastný vlastný zásah debutujúceho Dávida Hrnčára v závere zápasu. „Bolo to po občerstvovacej prestávke, keď sme si povedali, že musíme hrať viacej prienikových lôpt. Aby sme nehrali do šírky, ale aby lopty chodili stredom alebo za obranu a vtedy dal Denis výbornú prihrávku. Fantasticky ma vysunul a bolo v tom všetko, čo nám tréner povedal počas pauzy. Som rád, že aspoň toto nám vyšlo,“ povedal o gólovej situácii Hancko.



K téme hry na troch obrancov sa vyjadril aj Patrik Hrošovský. Ten, podobne ako tréner tímu Francesco Calzona, hovoril o tom, že všetko príde postupne. „Asi to nejaký čas zaberie. Videli sme aj na začiatku, keď sem Calzona prišiel, koľko nám trvalo, než sme si zvykli na to, čo od nás chce. Síce princípy hry zostávajú tie isté, ale trochu sa mení systém, takže určite to chce nejaký čas,“ zamyslel sa 33-ročný stredopoliar.



Gréci predvádzali aktívny futbal a zatiaľ čo v prvom polčase s nimi „sokoli“ dokázali držať krok, po zmene strán to bolo o inom. Najväčším problémom bola podľa Hrošovského pasivita. „Samozrejme, majú kvalitu, ale keď sme získali loptu, tak sme boli strašne nízko a neboli sme schopní ju v prechodovej fáze podržať dlhšie. Potom nás stálo viac síl a tým pádom nás zatlačili nižšie,“ dodal hráč belgického Genku.



Hoci s nešťastným koncom, špeciálny večer zažil v sobotu Erik Prekop, ktorý si taktiež odkrútil debut v drese reprezentácie. „Bola to radosť, ale samozrejme, aj nervozita, keďže je to prvý štart. Snívate o tom v podstate od malého chlapca, ale keď vyjdete na ihrisko, musíte to vypustiť z hlavy a sústrediť sa na výkon alebo na to, aby ste mužstvu nejako pomohli. Ten debut si asi predstavujete trošku inak a pre nás to bola taká krutá facka. Samozrejme, je to prípravný zápas, pred kvalifikáciou máme ešte priestor, ale každá takáto prehra určite dokáže naštvať,“ opísal svoje pocity 27-ročný útočník.



To, či dostane viac minutáže v utorkovom dueli s Izraelom, bolo podľa neho len a len na talianskom kormidelníkovi tímu. Úvodný výkop nadchádzajúceho súboja v maďarskom Debrecíne bol na programe o 20.45 h SEČ.







/vyslaná redaktorka TASR ač/