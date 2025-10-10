< sekcia Šport
Slováci prehrávali po prvom polčase v Severnom Írsku 0:1
Jediný gól úvodného dejstva bol vlastný v podaní Patrika Hrošovského.
Autor TASR,aktualizované
Belfast 10. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia prehrávala po prvom polčase piatkového zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 v Severnom Írsku 0:1. Jediný gól úvodného dejstva bol vlastný v podaní Patrika Hrošovského.
/vyslaný redaktor TASR ha/
kvalifikácia MS 2026 - polčasový sumár:
A-skupina /Belfast/
Severné Írsko - Slovensko 1:0
Gól: 18. Hrošovský (vlastný). Rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Ballard, McNair, Hume - Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Reid, Price
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Obert - Bero, Hrošovský, Duda - Schranz, Strelec, L. Sauer
