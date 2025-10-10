Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci prehrávali po prvom polčase v Severnom Írsku 0:1

Na snímke zľava Adam Obert (Slovensko) a Conor Bradley (Severné Írsko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko v Belfaste v piatok 10. októbra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jediný gól úvodného dejstva bol vlastný v podaní Patrika Hrošovského.

Belfast 10. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia prehrávala po prvom polčase piatkového zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 v Severnom Írsku 0:1. Jediný gól úvodného dejstva bol vlastný v podaní Patrika Hrošovského.

kvalifikácia MS 2026 - polčasový sumár:

A-skupina /Belfast/

Severné Írsko - Slovensko 1:0

Gól: 18. Hrošovský (vlastný). Rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)

Severné Írsko: Peacock-Farrell - Ballard, McNair, Hume - Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Reid, Price

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Obert - Bero, Hrošovský, Duda - Schranz, Strelec, L. Sauer


Na snímke hráči základnej jedenástky Slovenska pózujú pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko v Belfaste v piatok 10. októbra 2025.
Foto: TASR - Jaroslav Novák


/vyslaný redaktor TASR ha/
