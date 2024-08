Hancock obhájil zlato v skeete

skeet muži - finále:

1. Vincent Hancock 58,

2. Conner Lynn Prince (obaja USA) 57,

3. Meng Yuan Lee (Taiw.) 45,

4. Tammaro Cassandro (Tal.) 36,

5. Stefan Nilsson (Švéd.) 27,

6. Nicolas Pacheco Espinosa (Peru) 17

Chateauroux 3. augusta (TASR) - Americký reprezentant v športovej streľbe Vincent Hancock získal na OH 2024 zlatú medailu v skeete. V sobotnom finále v Chateauroux triumfoval nástrelom 58 bodov pred krajanom Connerom Lynnom Princeom (57), tretí skončil Taiwančan Meng Yuan Lee (45). Tridsaťpäťročný Hancock vybojoval pod piatimi kruhmi už štvrtý najcennejší kov. Zo zlata sa tešil aj na OH 2008 v Pekingu, OH 2012 v Londýne a OH 2020 v Tokiu.