Handlová, Komárno a Slovan využili v 3. kole domácu výhodu
Komárno zdolalo Lučenec 97:84.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - V treťom kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy využili domáce tímy výhodu vlastnej palubovky. Handlová si bez výraznejších problémov poradila s Košicami 91:64, rovnako tak Slovan so Spišskými Rytiermi výsledkom 98:72. Komárno zdolalo Lučenec 97:84.
Tipos SBL - 3. kolo:
MBK Baník Handlová - Košice Wolves 91:64 (42:30)
najviac bodov: Deang 18, Láštic 13, Henson a Nikolič po 10 - Halada a Monček po 14, Carter-Hollinger 8
BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri 98:72 (45:34)
najviac bodov: Abrhám a Medford po 18, Stevenson 16 - Jefferson 18, Hill, Kenney a Stevanovič po 13
BC Komárno - BKM Mimel Lučenec 97:84 (47:34)
najviac bodov: Lawrence 17, Covington a Henry po 15 - Yap 21, Boone 18, Beaubrun 14 (13 doskokov)
