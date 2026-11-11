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Handlová zdolala Žilinu 87:50 v prvom osemfinále Slovenského pohára
Basketbalisti MBK Baník Handlová zvíťazili v prvom osemfinále Slovenského pohára nad BA PROMA Žilina presvedčivo 87:50.
Autor TASR
Bratislava 11. novemebra (TASR) - Basketbalisti MBK Baník Handlová zvíťazili v prvom osemfinále Slovenského pohára nad BA PROMA Žilina presvedčivo 87:50.
osemfinále SP basketbalistov
prvý zápas:
MBK Baník Handlová – BA PROMA Žilina 87:50 (38:25)
Najviac bodov: Robinson 17, Craig 13, Pires Do 10 - Novák 15, Erben 11, Krebes 7
prvý zápas:
MBK Baník Handlová – BA PROMA Žilina 87:50 (38:25)
Najviac bodov: Robinson 17, Craig 13, Pires Do 10 - Novák 15, Erben 11, Krebes 7