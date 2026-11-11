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Handlová zdolala Žilinu 87:50 v prvom osemfinále Slovenského pohára

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Basketbalisti MBK Baník Handlová zvíťazili v prvom osemfinále Slovenského pohára nad BA PROMA Žilina presvedčivo 87:50.

Autor TASR
Bratislava 11. novemebra (TASR) - Basketbalisti MBK Baník Handlová zvíťazili v prvom osemfinále Slovenského pohára nad BA PROMA Žilina presvedčivo 87:50.



osemfinále SP basketbalistov

prvý zápas:

MBK Baník Handlová – BA PROMA Žilina 87:50 (38:25)

Najviac bodov: Robinson 17, Craig 13, Pires Do 10 - Novák 15, Erben 11, Krebes 7
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