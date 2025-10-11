< sekcia Šport
Handlová zvíťazila vo Svite o bod a je naďalej bez prehry
Nitra zvíťazila v regionálnom derby nad Komárnom 79:65 a pripísala si tretí triumf v sérii.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Basketbalisti Baníka Handlová sú aj po 4. kole v Tipos SBL bez prehry. Vo Svite však zvíťazili iba o jediný bod 82:81. Rozhodujúci dvojbodový kôš premenil štyri sekundy pred klaksónom Marko Gutalj.
Nitra zvíťazila v regionálnom derby nad Komárnom 79:65 a pripísala si tretí triumf v sérii. Tretie víťazstvo v sezóne získal aj Slovan Bratislava, ktorý dominoval v Košiciach 93:69.
Tipos SBL - 4. kolo:
Spišskí Rytieri - BC Prievidza 77:82 (36:51)
najviac bodov: Jefferson 28, Kenney 15, Hill a Páleník po 10 - Davontrey 23, Tolbert 17, Reynolds 14, 700 divákov
Košice Wolves - BC Slovan Bratislava 69:93 (32:52)
najviac bodov: Monček 14, Early 13, Halada 12 - Radovanovič 16, Szabó 14, Kovačevič 13
Iskra Svit - MBK Baník Handlová 81:82 (43:44)
najviac bodov: Witt 19, Watts 16, Jackson 13 - Šljivančanin 20, Deang 18, Nikolič 11, 660 divákov
Nitra Blue Wings - BC Komárno 79:65 (44:24)
najviac bodov: Jones 19, Underwood 18, Belikov 17 - Ormiston 18, Lawrence 16, Henry 15, 500 divákov
