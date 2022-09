Handzuš odstúpil z postu člena VV SZĽH: Budem pracovať s mládežou

Bratislava 13. septembra (TASR) - Michal Handzuš v utorok odstúpil z pozície člena Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) v dôsledku rozhodnutia nezakázať hráčom z KHL reprezentovať. Bývalý hokejový reprezentant sa nebude podieľať ani na ďalších aktivitách zväzu, napísal v liste všetkým klubom, ktorého znenie dostala k dispozícii aj Športová redakcia TASR.



"Počnúc dnešným dňom odstupujem z pozície člena Výkonného výboru SZĽH a zo všetkých jeho ďalších aktivít. Dôvodom môjho rozhodnutia je prijatie stanoviska VV ohľadom možnosti reprezentovania Slovenskej republiky hráčom z KHL. Ako som komunikoval aj na zasadnutí VV, je to pre mňa hodnotová otázka a preto si neviem ďalej predstaviť moje ďalšie pôsobenie pri takomto smerovaní organizácie. Vízia, ktorú som prišiel do SZĽH napĺňať, bola urobiť z nej vzorovú organizáciu 21. storočia. Po štvrtkovom zasadnutí, už ja osobne, nevieme v tejto vízii ďalej pokračovať. Som rád, že žijeme v demokracii, takže samozrejme rešpektujem výsledok hlasovania z posledného zasadnutia. Demokracia ale znamená aj to, že je moja slobodná vôľa, či toto väčšinové rozhodnutie VV budem osobne napĺňať, alebo nie. Ako píšem, za týchto okolností nevidím možnosť, ako by som mohol, a preto odchádzam," píše sa v liste.



Handzuš však bude pokračovať pri ďalších hokejových aktivitách: "Zo slovenského hokeja neodchádzam úplne a budem naďalej pôsobiť na klubovej úrovni a ako radový člen hnutia vám budem naďalej individuálne k dispozícii."



Handzuš neskôr svoj odchod z postu člena VV SZĽH a taktiež všetkých svojich ďalších aktivít v organizácii SZĽH potvrdil aj v oficiálnom vyhlásení pre médiá. Opäť v ňom zdôraznil, že v slovenskom hokeji nekončí úplne. "Naďalej budem pracovať s mládežou na klubovej úrovni, kde sa budem snažiť napĺňať víziu rozvoja hráča 21. storočia a teda rozvíjať deti po športovej, hokejovej a osobnostnej stránke," uviedol majster sveta z roku 2002.



VV SZĽH na svojom minulotýždňovom zasadnutí rozhodol, že nezakáže reprezentovať hráčom, ktorí pôsobia v Rusku a v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). "Výkonný výbor SZĽH aj Slovenský zväz ľadového hokeja budú vždy rešpektovať medzinárodné dohody a platné zákony SR. Máme za to, že hráči, ktorí aktuálne hrajú v Rusku, neporušujú ako medzinárodné dohody, tak naše zákony. Budeme sa teda opierať o Olympijskú chartu, podľa ktorej má byť šport nástrojom spájania. Útoky a nevraživosť voči športovcom sú neakceptovateľné rovnako, ako je neprijateľný akýkoľvek vojnový konflikt. Z tohto dôvodu budeme aj naďalej vyberať hráčov do reprezentácie podľa ich aktuálnej formy a nie ligy, v ktorej pôsobia," uviedol zväz v stanovisku.



Slovensko sa tak nepridalo ku krajinám, ktoré sa odhodlali k takémuto kroku po ruskej invázii na Ukrajinu. Zákaz reprezentovať hráčom pôsobiacim v KHL schválili napríklad vo Francúzsku, Švédsku, Fínsku, Lotyšsku i Česku. V prebiehajúcej sezóne pôsobí v KHL osem slovenských hokejistov. Bronzoví medailisti zo ZOH v Pekingu - brankár Patrik Rybár (Spartak Moskva), obranca Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk) a útočník Michal Krištof (Admiral Vladivostok). Okrem nich aj brankár Adam Húska (Torpedo Nižnij Novgorod), bek Christián Jaroš (Avangard Omsk) a útočníci Samuel Buček (Neftechimik Nižnekamsk), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec) a v uplynulých dňoch podpísal zmluvu s Barysom Nur-Sultan brankár Július Hudáček.