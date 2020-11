Hanlon už nie je tréner Krefeldu, odstúpil na vlastnú žiadosť

Krefeld 23. novembra (TASR) - Kanaďan Glen Hanlon už nie je tréner nemeckého hokejového tímu Krefeld Pinguine. Podľa informácií z klubového webu sa tak rozhodol na vlastnú žiadosť.



Šesťdesiattriročný Hanlon prišiel do Krefeldu v máji tohto roku, predtým trénoval v účastníka najvyššej slovenskej súťaže DVTK Miškovec. Od 1. apríla 2010 do 18. mája 2011 pôsobil vo funkcii hlavného trénera Slovenskej reprezentácie. "Existuje veľa dôvodov pre moje rozhodnutie. V prvom rade sú to osobné dôvody a pandémia koronavírusu, kvôli ktorej sa v mojom veku musím vrátiť ku svojej rodine," uviedol Hanlon.



Nový ročník Nemeckej hokejovej ligy (DEL) odštartuje 17. decembra.