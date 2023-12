Hanzel tvrdí: Spartak mal ťažkú skupinu, mohol však uhrať viac bodov

Bratislava/Trnava 15. decembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava čelili v skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL) veľmi ťažkým súperom, mali však na to, aby v nej získali väčší bodový zisk. Pri hodnotení účinkovania Spartaka v skupine s Ludogorcom Razgrad, FC Nordsjaelland a Fenerbahce Istanbul to pre TASR uviedol bývalý hráč "bílych andelov" Ľuboš Hanzel.



Ocenil fakt, že sa Trnava dokázala dostať do skupinovej fázy. "Nemožno to brať ako samozrejmosť, navyše Spartak dokázal pri postupe prejsť cez naozaj kvalitné tímy, ako bol poľský Lech Poznaň či ukrajinský SC Dnipro-1," pripomenul. V skupine mala Trnava podľa neho na to, aby uhrala lepšie výsledky a nazbierala viac bodov. "Škoda niektorých zápasov, v ktorých to vyzeralo nádejne. Napríklad aj ten prvý duel v bulharskom Razgrade sprvoti nenasvedčoval, že by mal Spartak odísť s vysokou prehrou. Žiaľ, na európskej scéne sa za chyby kruto platí," upozornil niekdajší ľavý obranca so skúsenosťami z bundesligy i slovenskej reprezentácie.



Jediný duel, v ktorom Trnava získala bod, na pôde dánskeho Nordsjaellandu, považuje zároveň za najvydarenejší. "Bolo vidieť, že Spartak v tomto zápase vie, čo má a čo chce hrať. Keby takýto zápas prišiel hneď na začiatku skupinovej fázy, možno by aj v tých ďalších bol Spartak úspešnejší," mieni bývalý hrať Trnavy, Senca, poľského Bialystoku i bundesligového Schalke 04.



Verí, že Spartak zúročí svoje skúsenosti z tohtoročnej edície EKL aj v domácej ligovej súťaži. "Michal Gašparík je už dostatočne skúsený tréner na to, aby svoj tím dokázal namotivovať aj v zápasoch Niké ligy," uviedol Hanzel.



Na jar bude sledovať, ako si vo vyraďovacej fáze EKL bude viesť bratislavský Slovan. "Ja fandím všetkým slovenským tímom, ktoré hrajú v európskych súťažiach, ak sa im darí, je to dobré pre celý slovenský futbal," zdôraznil. Belasí podľa neho nie sú bez šance ani vo februárovom 16-finále EKL. "Majú skúsený tím, navyše rozdielových hráčov ako Čavrič, či Weiss," pripomenul bývalý hráč, ktorý má na svojom konte aj gólový reprezentačný zápis, podaril sa mu v júni 2009, keď sa podpísal pod víťazstvo Slovenska nad San Marinom 7:0.



Práve v tom období zaujal aj Felixa Magatha, ktorý si ho vypýtal na hosťovanie do bundesligového Schalke 04. V drese tímu z Gelsenkirchenu okúsil jednu z najlepších líg sveta v stretnutí s Werderom Brémy, 12. decembra uplynulo od tohto momentu 14 rokov. "Priznám sa, že už to v spomienkach veľmi nemám, vrátim sa k tomu vtedy, ak mi to niekto pripomenie," povedal so smiechom.



Aj keď futbal ostáva súčasťou jeho života, teraz sa naplno venuje rodine a práci vo finančníctve. "Vždy som sa zaujímal o politiku a ekonómiu," priznal. "Myslím si tiež, že športovci majú dobré predpoklady, aby sa uplatnili vo sfére finančníctva. Vedia si stanoviť cieľ a ísť húževnato za ním," poznamenal.