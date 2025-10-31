Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. október 2025
Hapal sa stal generálnym športovým manažérom Sigmy Olomouc

Na snímke Pavel Hapal. Foto: TASR

Hapal skončil pred necelými troma týždňami na lavičke Baníka Ostrava, ktorý viedol z pozície hlavného kouča tri roky. Hapalov príchod do klubových štruktúr oznámila Sigma v piatok.

Autor TASR
Olomouc 31. októbra (TASR) - Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal sa stal novým generálnym športovým manažérom českého prvoligového klubu SK Sigma Olomouc. Vracia sa tak do prostredia, v ktorom pôsobil naposledy pred 25 rokmi v pozícii hráča a začínal v ňom svoju aktívnu kariéru v 80. rokoch minulého storočia.

Hapal skončil pred necelými troma týždňami na lavičke Baníka Ostrava, ktorý viedol z pozície hlavného kouča tri roky. Hapalov príchod do klubových štruktúr oznámila Sigma v piatok. „Cítim sa tu ako doma a je skvelé byť späť po 25 rokoch. Sigma ma vychovala pre veľký futbal. Teraz sa vraciam v inej pozícii. Je to pre mňa nová výzva, ale veľmi sa na ňu teším. Už som mal úvodnú diskusiu s trénerom Janotkom a povedal som mu, že neprichádzam ako tréner, ktorý mu bude stáť za chrbtom. Každý tréner je jedinečný a má svoju vlastnú víziu. Budem skôr jeho poradca, ale nechám ho robiť svoju prácu,“ vyjadril sa Hapal pre klubový web nového zamestnávateľa.
