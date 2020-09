Hapalovi plán s tromi obrancami zmarili zranenia

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti v úvodnom zápase nového ročníka Ligy národov predviedli jeden z najslabších výkonov národného mužstva. Pri prehre s postfederálnym rivalom z Česka 1:3 umožnili súperovi jasne dominovať vo všetkých herných činnostiach. Reparát v nadchádzajúcom dueli v Izraeli bude pre zverencov českého trénera Pavla Hapala o to náročnejší, že mu budú chýbať ďalší hráči. Či už pre zranenie ako Lukáš Štetina alebo pre stiahnutie zo svojich klubov v snahe vyhnúť sa nútenej karanténe po návrate. To sa týka legionárov z Nemecka Petra Pekaríka, Ondreja Dudu aj Adama Zreľáka.



Hapal od začiatku skúsil hru na troch stopérov, ale plány mu rýchlo zmarili zranenia Ondreja Dudu a Lukáša Štetinu. Najmä u obrancu Sparty Praha, ktorého v súboji zranil klubový spoluhráč Bořek Dočkal, zrejme pôjde o vážnejšie zranenie. "Mali sme plán, lebo stále máme problémy na krajoch obrany. A vypadol aj Hancko. Tak sme to chceli vyskúšať. Ale nebolo to tým systémom. Je pravdou, že nám to všetko narušili aj vynútené striedania. Duda nevyzeral v úvode vôbec zle. Štetina hral v Sparte slušne a nadviazal na to. Potom sa to celé rúca. Ale my sme aj tak v celom zápase ťahali za kratší koniec. Česi boli jasne lepší. Predčili nás v pohybe, agresivite, mali viac šancí, hoci aj my sme mali zo dve. Nepredviedli sme kvalitný výkon. Ale myslím si, že my sme ani zďaleka neboli tak dobre pripravení po fyzickej stránke ako oni. Chýba nám herná prax. Niektorí hráči majú strašne málo odtrénovaného. Treba sa nad tým zamyslieť a chlapci sa budú musieť pripraviť po fyzickej stránke oveľa lepšie. Strácali sme veľa lôpt, súperovi sme sa nevyrovnali po fyzickej stránke. Niektorí z chlapcov, a oni to sami vedia, nepodali optimálny výkon. Možno ani nemohli, pretože neboli dostatočne fyzicky pripravení," hodnotil trpkú prehru 51-ročný Hapal.



Výber kouča Jaroslava Šilhavého nasadil na Tehelnom poli od začiatku vysoký pressing, bol rýchlejší a tvrdší v osobných súbojoch. V prvom polčase ešte domáci jeho tlaku odolali, v druhom však už na vo forme hrajúceho súpera vôbec nestačili a inkasovali tri góly. "Hore sme nedokázali podržať loptu, prehrávali sme osobné súboje a prakticky sme nič nedokázali vytvoriť. Je pravda, že prvú stopercentnú šancu sme mali my, po ich chybe sme ju však nepremenili. Súper nás prevýšil agresivitou, rýchlosťou a kvalitou. Tým nechcem povedať, že naši hráči kvalitu nemajú, ale v tomto zápase ju nepredviedli," skonštatoval kouč SR.



Slovákom chýbali opory Marek Hamšík, Martin Dúbravka, Róbert Mak, aj ďalší hráči základnej zostavy ako Albert Rusnák či Ján Greguš a Dávid Hancko. Kapitánsku pásku tak prebral Juraj Kucka, ktorý tiež priznal, že Slováci prehrali úplne zaslúžene: "Z môjho pohľadu to bolo z našej strany slabé. Môžeme si za to sami. Predčili nás, lebo sme im nechali priestor. Boli sme neskoro pri loptách a prehrávali sme osobné súboje. Bol to 'deň blbec' pre nás. Musíme si vstúpiť do svedomia a rozobrať si to." Na domácej strane bol jedným z mála pekných momentov gól striedajúceho debutanta Ivana Schranza. Útočník Jablonca v 88. minúte exportnou strelou upravil prehru na dvojgólový rozdiel. "Som vďačný za minúty, ktoré som mohol odohrať, ale mrzí ma, že sme to výsledkovo nezvládli. Musíme si rozobrať výkon a dobre sa pripraviť na ďalší zápas. Bez divákov to bolo divné, ale taká je doba, obe mužstvá mali rovnaké podmienky, na to sa nevyhovárajme."



Problémy s dvoma nakazenými členmi realizačného tímu sa na výkone Česka vôbec neodrazili. Ani absencie kľúčových hráčov ako Patrik Schick či Tomáš Souček. "Chlapci podali veľmi dobrý výkon. To, že sme sa takto prezentovali aj napriek problémom, aké sme mali, tak naozaj chlapci ukázali, akí sú profíci. So silným súperom sme to zvládli veľmi dobre. Nebolo to naozaj štandardné. Celý tím ma potešil. Dokázali sme hrať aktívne celý zápas, boli sme kompaktní a veľmi sa mi páčilo ako sme hrali," zhodnotil Šilhavý.