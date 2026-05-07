Štvrtok 7. máj 2026
Harant a Babka naďalej asistentmi v Žiline, športovým manažérom Hlinka

Na snímke zľava Jakub Kolenič (Žilina) a Denis Tóth (Spišská Nová Ves) bojujú o puk v zápase 54. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves v Žiline v nedeľu 8. marca 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Žilina 7. mája (TASR) - Hokejový klub Vlci Žilina vstúpi do extraligovej sezóny 2026/27 s nezmeneným trénerským štábom. Po boku hlavného trénera Milana Bartoviča budú naďalej pôsobiť asistenti Tomáš Harant a Daniel Babka st., pričom za prípravu brankárov bude opäť zodpovedný Dominik Antala. Novou súčasťou klubového manažmentu sa stáva Michal Hlinka, ktorý bude zastávať pozíciu športového manažéra. Informovala o tom webstránka účastníka Tipsport ligy.

„Medzi športovým manažmentom, trénerským tímom a vedením klubu funguje otvorená a odborná komunikácia aj v náročnejších situáciách. Práve to považujem za jeden zo základných pilierov zdravého a úspešného fungovania klubu. Každý z trénerov prejavil veľkú motiváciu vstúpiť do novej sezóny s ambíciou ďalej napredovať a posunúť klub i mužstvo na vyššiu úroveň,“ okomentoval pokračovanie realizačného tímu pre web Vlkov výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný.

Michal Hlinka už počas minulej sezóny prinášal svoje skúsenosti a odborný pohľad do prostredia Vlkov, kde bol dôležitou súčasťou realizačného tímu. „Pracovným nasadením a odbornosťou v danom segmente spĺňa všetky kritériá organizačného nastavenia. Spoločne robíme rozhodnutia a vedieme priame, konštruktívne pracovné rozhovory, čo si v náročnom pracovnom prostredí a veľkom pracovnom vyťažení veľmi cením. Som rád, že Michal sa aj oficiálne zaradí do štruktúry klubu na pozíciu športového manažéra,“ dodal Skladaný.
