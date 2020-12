Haraslín bol po červenej karte v slzách, Letiziovi sa ospravedlnil

Reggio Emilia 12. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín po červenej karte v zápase 11. kola talianskej ligy medzi Sassuolom a Beneventom opustil ihrisko v slzách. Krídelník domáceho tímu sa po zápase ospravedlnil Gaetanovi Letiziovi, ktorému prišliapol členok.



Rozhodca najprv Haraslínovi ukázal žltú kartu, no po preskúmaní celej situácie pomocou VAR ho v 49. minúte poslal predčasne do kabín. Sassuolo napriek oslabeniu zvíťazilo na štadióne Mapei v Reggio Emilia 1:0 a v neúplnej tabuľke je na druhom mieste. Na vedúce AC Miláno, ktoré má zápas k dobru, stráca štyri body.



Haraslín sa po piatkovom dueli rozprával s Letiziom a ubezpečil ho, že nešiel do osobného súboja s úmyslom faulovať ho. "Chcel by som sa ospravedlniť všetkým, nechcel som Gaetanovi Letiziovi v žiadnom prípade ublížiť. Naši chalani boli skvelí, napriek môjmu vylúčeniu dokázali získať tri body," citoval portál tuttomercatoweb slová Haraslína, ktorý po zápase zavesil na sociálnu sieť spoločnú fotku s Letiziom na znak toho, že medzi nimi nie je žiadna "vojnová sekera".