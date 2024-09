Haraslín chce potvrdiť formu v reprezentácii: Nemôžeme nič podceniť

Senec 2. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín má vo svojom klube výbornú formu a tú by chcel potvrdiť aj v nadchádzajúcich reprezentačných zápasoch. Krídelník Sparty Praha sa podieľal na postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov proti Malmö gólom a prihrávkou, skóroval aj v uplynulom ligovom dueli s Hradcom Králové.



V oboch zápasoch Pražania zvíťazili 2:0. "V Prahe bol ošiaľ, do hlavnej fázy LM sme postúpili po 19 rokoch. Bolo to náročné, ale zaslúžene sme postúpili po tom, čo sme ukázali. Bolo to fantastické a tešili sme sa, že sme to spečatili," uviedol Haraslín.



Dvadsaťosemročný útočník chce pokračovať vo víťaznom marši aj na reprezentačnej úrovni. "Sokolov" čakajú v priebehu nasledujúcich siedmich dní dva zápasy v Lige národov. "Sú to dôležité zápasy na medzinárodnej úrovni. Treba pokračovať vo výkonoch, zlepšovať sa a vrátiť sa medzi kvalitné tímy. Nemôžeme nič podceniť. Čakajú nás iné zápasy ako na Eure, ale my chceme hrať dobre a postúpiť," dodal útočník.



Slovensko bude potrebovať na návrat do vyššej kategórie aj jeho góly. Na ME sa Haraslínovi strelecky nedarilo, no pri jeho súčasnej forme je výraznejší potenciál. "Všade som dával góly, ale na ME nie. To ma štvalo. Mal som po ME trpkú chuť v ústach, premýšľal som nad zápasom s Anglickom. Nevedel som to prehryznúť. Ale po návrate do klubu som si uvedomil, čo sme dosiahli a zasa som začal dávať góly. Tréneri ma výborne pripravili a mal som aj individuálne tréningy. Som rád, že to zatiaľ drží a že dávam góly."



Vo štvrtok budú hrať Slováci v Estónsku a o tri dni neskôr proti Azerbajdžanu. Tím Francesca Calzonu je v pozícii favorita v oboch stretnutiach aj v celej skupine, z ktorej postupuje najlepší tím priamo do B-divízie. "S Azerbajdžanom máme skúsenosti, Estónsko je súper ktorého chceme tiež zdolať.



Haraslín potom opäť preladil na klubovú nôtu. Spartu čaká v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže viacero bonbónikov. Sily si zmeria s Manchestrom City, či Interom Miláno. "Prial som si Slovan tak ako aj oni nás, ale inak si nevyberiete. Nechcel som City vonku a hneď mám ich vytiahli. Ale budú to obrovské skúsenosti a najviac sa asi teším ma domáci zápas s Interom."



V polovici decembra sa český majster predstaví v Rotterdame, kde ho čaká Feyenoord. Teda klub jeho spoluhráča z reprezentácie Dávida Hancka. Ten trénuje Brian Priske, ktorý Spartu doviedol k titulu v uplynulej sezóne. "Na ten zápas sa samozrejme teším nielen kvôli Davidovi, ale aj pre bývalého trénera. Chceli sme ísť do LM a chcete hrať proti najlepším. Ale keď už by som si mal vybrať, tak som chcel City doma. Majú momentálne skvelú formu a bude to pre nás obrovská výzva. Pamätáme si zápas v Liverpoole (Sparta prehrala s anglickým klubom vlani 1:6 v Európskej lige - pozn.), tam nás hodili do mlyna a v posledných minútach sme nevedeli, kde nám hlava stojí."



Slovenský reprezentant sa ešte vyjadril aj k svojmu prestupu, o ktorom sa šepkalo po uplynulej sezóne a aj po ME. "Ja som hneď po Eure povedal, že chcem postúpiť do LM so Spartou a neriešiť prestup. Ak by som mal teraz prestúpiť, tak tiež do tímu, ktorý hrá LM. Ale mne sa to podarilo so Spartou a nad prestupom nepremýšľam. Som kde som a verím, že sa mi bude dariť. Mám dôveru od klubu i od trénera, klub mi dáva veľa. Vzhľadom na to, ako je o nás postarané, môžem povedať, že sme medzi top tímami v Európe."