Haraslín gólom spečatil triumf Sparty na ihrisku Slovácka 3:1

Česká liga - 22. kolo:



Dynamo České Budějovice – Sigma Olomouc 2:1 (0:0)



Góly: 52. KRÁLIK, 63. Ondrášek - 85. Novák, ČK: 77. KRÁLIK po druhej ŽK



/D. Šípoš chytal celý zápas, M. Králik do 77. min, gól a ČK - D. Ventúra do 68. min/





Slavia Praha – FK Pardubice 3:0 (0:0)



Góly: 67., 72. a 74. Chytil



/V. Budinský (Pardubice) chytal celý zápas/





1. FC Slovácko – Sparta Praha 1:3 (1:1)



Góly: 21. Juroška – 11. Vitík, 56. Birmančevič, 75. HARASLÍN



/P. Blahút celý zápas - L. Haraslín od 66. min a gól/

Praha 25. februára (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zaznamenal svoj desiaty gól v prebiehajúcom ročníku českej ligy. Spečatil ním triumf Sparty Praha v dueli 22. kola na ihrisku Slovácka 3:1. Sparta potvrdila post lídra, na čele má k dobru štyri body pred Slaviou.Haraslín nastúpil do hry v 66. minúte a presadil sa štvrťhodinu pred koncom po svojej typickej akcii, keď sa uvoľnil v šestnástke súpera a prudkou strelou ľavačkou nedal šancu brankárovi. Skóroval v treťom zápase za sebou. V týždni strelil postupový gól Sparty v súboji EL s Galatasarayom a so Spartou podpísal nový viacročný kontrakt.V nedeľu sa strelecky presadil aj slovenský obranca Martin Králik a prispel k víťazstvu Dynama České Budějovice nad Sigmou Olomouc 2:1. Na začiatku druhého polčasu otvoril skóre stretnutia, v 77. minúte potom videl po druhej žltej aj červenú kartu, no domáci náskok ustrážili. Budějovice poskočili na predposlednú 15. priečku tabuľky.Hetrikom v priebehu siedmich minút druhého polčasu zariadil Mojmír Chytil víťazstvo Slavie Praha nad Pardubicami 3:0. Domáci si upevnili druhú priečku v tabuľke.