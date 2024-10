Haraslín mohol rozhodnúť o triumfe nad Švédmi: Príde to v správny čas

Bratislava 12. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti skórovali aj v desiatom zápase za sebou, ale na prvé víťazstvo proti Švédom nestačili ani dva góly. Mužstvo Francesca Calzonu remizovalo vo svojom treťom stretnutí v C-divízii Ligy národov so severanmi 2:2. Nepriaznivé manko zmazal dvoma presnými zásahmi David Strelec, hrdinom na Tehelnom poli mohol byť Lukáš Haraslín, ale jeho zakončenie v závere tesne minulo pravú žrď.



Prvých 35 minút bolo v jasnej réžii Švédov, ktorí dominovali v strede poľa a výsledkom boli góly Yasina Ayariho a Kena Semu. "Vedeli sme, že to bude ťažký súper. Tieto škandinávske mužstvá sú nepríjemné a nedajú vám priestor. Nie na každý tím viete urobiť ten pressing dokonalo. V prvom polčase nám z toho vychádzali až veľmi ľahko. Potom sme to zmenili a už sme tie ich prienikové prihrávky stredom ihriska obmedzili. Možno sme sa zľakli prvých 30 minút, no potom sme sa upokojili za stavu 0:2 a hrali sme ďalej svoju hru. Po nepriaznivom vývoji remízu berieme, ale možno sme mali tú najväčšiu šancu na konci zápasu," uviedol Haraslín.



Práve 28-ročný krídelník mal zásluhu na oboch góloch Slovákov. "Chvalabohu, že sa to skončilo gólom. Situáciu som trocha zle vyriešil. Snažil som sa hlavne zatvoriť stred, pretože cez tento priestor stále hrali. Som rád, že mi to ich brankár trafil na nohu a presadili sme sa z tej akcie," opísal Haraslín situáciu pri prvom presnom zásahu Slovákov a vyjadril sa aj k druhej: "Videl som, že lopta bola tečovaná po ´Suslíkovej´ strele. Zvláštne sa točila, snažil som sa ju prebrať do pohybu a potom to napáliť pred bránu. Vedel som, že ´Strelo´ tam bude na tej prvej tyči a som rád, že som mu prihral presne na nohu a takým tečom to dorazil do siete."



Haraslín mohol v 89. minúte rozhodnúť po svojej typickej akcii, ale spoza šestnástky minul pravú žrď. "Keď som videl ako letela lopta, tak som ju očami tlačil do brány. Išla možno päť centimetrov vedľa žrde. Smola, že mi to tam zase nepadlo, ale ja pevne verím, že mi to príde v pravý čas. Možno ešte v dôležitejšom momente. Chceli sme vyhrať, no bohužiaľ sa nepodarilo." Vyjadril sa aj k situácii zo začiatku zápasu, keď zostal ležať po jednom zo súbojov so švédskymi hráčmi. "Súperov obranca mi asi celou váhou priskočil holennú kosť a mám tam krvavý šrám. Potreboval som to čo najrýchlejšie zatiahnuť, aby to neopuchlo. Uvidíme, čo to spraví."



Podľa kapitána a obrancu Milana Škriniara bol zlomovým momentom gól na 1:2, ktorý padol na konci prvého polčasu: "Gól do šatne bol pre nás dôležitý a pomohol nám. Snažili sme sa po prestávke niečo zmeniť a myslím si, že to bolo fajn. Získavali sme lopty, fungoval aj pressing. Zakrývali sme priestory a neprechádzali ich kolmé prihrávky. Väčšinou to museli nakopávať."



Dvadsaťdeväťročný skúsený stopér v drese Paríža Saint-Germain nedostáva toľko príležitosti, keď v uplynulých piatich stretnutiach bol štyrikrát na lavičke náhradníkov a proti Rennes odohral len 22 minút. Za národný tím nastúpil aj v treťom stretnutí tohtoročnej Ligy národov na celý duel. "Nechcem si v sebe nič utvrdzovať, chcem hlavne pomáhať mužstvu. Ak je lepší môj výkon, tak aj mužstvo hrá lepšie. Cítil som sa fajn, ale ku koncu už odchádzali sily, keďže to bol fyzicky náročný zápas. Mrzí nás, že sme to nezlomili. Som však rád za našu reakciu za stavu 0:2. Iné mužstvo by sa možno zlomilo, ale my sme sa s tým snažili niečo urobiť."



Slováci skóroval v desiatom stretnutí za sebou. Podľa Škriniara to svedčí o sile tímu v ofenzíve. "Máme tam skvelých hráčov a vieme si vytvoriť šancu, či už kombináciou, narážačkou, alebo individuálnou akciou. Bohužiaľ, dva sme aj dostali. To nás mrzí, ale vedeli sme o ich sile. Chyby sa však robia a góly padajú."



Mužstvo Calzonu zostalo v tabuľke na 2. mieste, má rovnako sedem bodov ako prvé Švédsko, ale horšie skóre. Oba tímy sú tak naďalej v hre v boji o priamy postup do B-divízie, ktorý si zabezpečí mužstvo na prvom mieste. Slováci v ďalšom záapse nastúpia v pondelok 14. októbra o 18.00 v Baku proti domácemu Azerbajdžanu.