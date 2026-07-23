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Haraslín najlepším cudzincom českej ligy: Verím vo svoje schopnosti
Tridsaťročný Haraslín triumfoval v ankete so ziskom 112 bodov jednoznačne pred krajanom Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň (65).
Autor TASR
Praha 23. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si v stredu večer prevzal ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča uplynulej sezóny českej Chance ligy. Kapitán pražskej Sparty po ceremónii vyzdvihol podporu spoluhráčov a zdôraznil, že chce pokračovať na Letnej a pomôcť tímu k zisku trofejí.
Tridsaťročný Haraslín triumfoval v ankete so ziskom 112 bodov jednoznačne pred krajanom Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň (65). „Je to ďalšie ocenenie v mojej kariére. Je za ním práca odvedená v klube, ale sám bez podpory spoluhráčov alebo trénerov by som to určite nedokázal,“ uviedol slovenský krídelník pre portál Sport.cz.
V uplynulom období sa spomínal jeho možný odchod do zahraničia či návrat na Slovensko. Haraslín však počíta s pokračovaním v Sparte. „Vek nezastavím a viem, na čo ešte mám, kam by som mohol ísť alebo sa posunúť. Momentálne som však nastavený tak, že o pár dní sa začína nová sezóna, v ktorej chceme uspieť. Ďalšie kroky v kariére budem teraz robiť v Sparte.“
Haraslín si uvedomuje, že v európskom futbale sa čoraz výraznejšie presadzujú mladí hráči: „Samozrejme, verím vo svoje schopnosti. Ako som povedal, už nie som najmladší. Vidíte, ako vynikajú mladí chlapci vo veku 17 alebo 18 rokov, ktorí hrajú v špičkových ligách alebo dokonca na majstrovstvách sveta. Futbal ide dopredu a ja viem, že pre mňa je momentálne najdôležitejšie, aby som bol zdravý a pomáhal mužstvu.“
Ako jeden zo skúsenejších hráčov chce pomáhať aj nastupujúcej generácii v kabíne Sparty. „Potrebujeme od nich pomoc, aby si tiež začali zvykať na úlohy lídrov. Raz príde čas, keď to budú musieť vziať na seba. V Sparte máme skvelých mladých hráčov, ale, samozrejme, stále musia myslieť na to hlavné. Nemôžeme ich nechať, aby sa venovali veciam, ktorým sa venovať nemajú, a potom sa nesústredili na futbal. Od toho sme tu my, aby sme im pomohli. Je to vzájomné.“
Spartu čaká v 3. predkole Ligy majstrov francúzsky Olympique Lyon. Informácie o súperovi môže tímu poskytnúť Adam Karabec, ktorý v Lyone pôsobil v uplynulej sezóne. „Niečo už prebehlo. Kara si môže zápasy poriadne užiť, keďže v Lyone minulú sezónu pôsobil. Vie, čo od nich očakávať, a informácie určite odovzdá aj nám. Verím, že sa dobre pripravíme. Vo všeobecnosti nás čakal ťažký žreb a dostali sme jedného z najťažších možných súperov. Taký je však futbal, nevyberiete si. Ak chceme postúpiť do Ligy majstrov, musíme zdolať dvoch silných súperov.“
Pražský klub zostal v predchádzajúcich dvoch sezónach bez majstrovského titulu. „Samozrejme, dva roky bez titulu a vo všeobecnosti bez trofeje ma mrzia, bol som z toho smutný. Neviem, aké ambície majú v iných kluboch, ja sa sústredím na naše, ktoré sú jasné a vždy najvyššie,“ dodal Haraslín, ktorý skončil zároveň tretí v hlasovaní o najlepšieho hráča sezóny za Lukášom Provodom zo Slavie Praha a Vladimírom Daridom z Hradca Králové. Rovnaká priečka mu patrila aj medzi stredopoliarmi.
Tridsaťročný Haraslín triumfoval v ankete so ziskom 112 bodov jednoznačne pred krajanom Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň (65). „Je to ďalšie ocenenie v mojej kariére. Je za ním práca odvedená v klube, ale sám bez podpory spoluhráčov alebo trénerov by som to určite nedokázal,“ uviedol slovenský krídelník pre portál Sport.cz.
V uplynulom období sa spomínal jeho možný odchod do zahraničia či návrat na Slovensko. Haraslín však počíta s pokračovaním v Sparte. „Vek nezastavím a viem, na čo ešte mám, kam by som mohol ísť alebo sa posunúť. Momentálne som však nastavený tak, že o pár dní sa začína nová sezóna, v ktorej chceme uspieť. Ďalšie kroky v kariére budem teraz robiť v Sparte.“
Haraslín si uvedomuje, že v európskom futbale sa čoraz výraznejšie presadzujú mladí hráči: „Samozrejme, verím vo svoje schopnosti. Ako som povedal, už nie som najmladší. Vidíte, ako vynikajú mladí chlapci vo veku 17 alebo 18 rokov, ktorí hrajú v špičkových ligách alebo dokonca na majstrovstvách sveta. Futbal ide dopredu a ja viem, že pre mňa je momentálne najdôležitejšie, aby som bol zdravý a pomáhal mužstvu.“
Ako jeden zo skúsenejších hráčov chce pomáhať aj nastupujúcej generácii v kabíne Sparty. „Potrebujeme od nich pomoc, aby si tiež začali zvykať na úlohy lídrov. Raz príde čas, keď to budú musieť vziať na seba. V Sparte máme skvelých mladých hráčov, ale, samozrejme, stále musia myslieť na to hlavné. Nemôžeme ich nechať, aby sa venovali veciam, ktorým sa venovať nemajú, a potom sa nesústredili na futbal. Od toho sme tu my, aby sme im pomohli. Je to vzájomné.“
Spartu čaká v 3. predkole Ligy majstrov francúzsky Olympique Lyon. Informácie o súperovi môže tímu poskytnúť Adam Karabec, ktorý v Lyone pôsobil v uplynulej sezóne. „Niečo už prebehlo. Kara si môže zápasy poriadne užiť, keďže v Lyone minulú sezónu pôsobil. Vie, čo od nich očakávať, a informácie určite odovzdá aj nám. Verím, že sa dobre pripravíme. Vo všeobecnosti nás čakal ťažký žreb a dostali sme jedného z najťažších možných súperov. Taký je však futbal, nevyberiete si. Ak chceme postúpiť do Ligy majstrov, musíme zdolať dvoch silných súperov.“
Pražský klub zostal v predchádzajúcich dvoch sezónach bez majstrovského titulu. „Samozrejme, dva roky bez titulu a vo všeobecnosti bez trofeje ma mrzia, bol som z toho smutný. Neviem, aké ambície majú v iných kluboch, ja sa sústredím na naše, ktoré sú jasné a vždy najvyššie,“ dodal Haraslín, ktorý skončil zároveň tretí v hlasovaní o najlepšieho hráča sezóny za Lukášom Provodom zo Slavie Praha a Vladimírom Daridom z Hradca Králové. Rovnaká priečka mu patrila aj medzi stredopoliarmi.