Haraslín nenastúpi proti Brestu, podľa Friisa vynechá aj zápasy LN

Praha 5. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín nebude k dispozícii Sparte Praha v stredajšom domácom zápase Ligy majstrov proti Stade Brest. Dvadsaťosemročný krídelník sa zranil pred dvoma týždňami v stretnutí s Manchestrom City a stále nie je pripravený hrať.



Podľa odhadov by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča až po reprezentačnej prestávke. "Ešte nie je pripravený, má úľavy. Hrať nemôže ani cez víkend a bude chýbať aj svojmu národnému tímu," uviedol tréner českého majstra Lars Friis pre webový portál sport.cz. Slovenská reprezentácia sa v novembrovom asociačnom termíne stretne v Lige národov so Švédskom (16. novembra o 20.45 v Štokholme) a Estónskom (19. novembra o 20.45 v Trnave).



Haraslín sa v utorok doobeda objavil na tréningu Sparty, ale úvodnú časť otvorenú pre médiá absolvoval len individuálne s jedným z asistentov Michalom Vávrom.