Haraslín o neuznanom góle: Je jedno, komu ho napokon pripísali

Malmö 22. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa zdal byť strelcom prvého gólu Sparty Praha v úvodnom zápase play off Ligy majstrov na pôde Malmö FF, no napokon zásah pripísali ako vlastný domácemu obrancovi Jensovi Strygerovi Larsenovi. "Rudí" zvíťazili v stredu nad švédskym klubom 2:0 a vytvorili si výbornú východiskovú pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou na domácej pôde.



Dvadsaťosemročný krídelník nastúpil v základnej zostave Sparty a patril k najaktívnejším hráčom na ihrisku, hral do 83. minúty. Český tím sa ujal vedenia po necelej polhodine hry. Veljko Birmančevič vystrelil z pravej strany pokutového územia, zdalo sa, že jeho pokus jemne tečoval Haraslín. Loptu si následne zrazil do brány Larsen a práve stopérovi Malmö pripísali vlastný gól, aj keď v pôvodných štatistikách figuroval ako strelec slovenský reprezentant.



"V šatni sme sa rozprávali so spoluhráčmi, že som dotyk s loptou cítil. Dôležité je, že sme vyhrali, je jedno, komu ten gól pripísali. Zaznamenali sme si dobrý výsledok do odvety a to je hlavné," uviedol Haraslín pre klubový web. Zaujímavosťou je, že Birmančevič pred troma rokmi posunul dvoma gólmi bulharský Ludogorec Razgrad do skupinovej fázy Ligy majstrov práve cez Malmö.



Haraslín hýril v stredu aktivitou, v 40. minúte si potiahol loptu do stredu a zo svojej typickej pozície zakončil pravačkou tesne vedľa vzdialenejšej žrde. V 53. minúte sa ocitol v ešte väčšej šanci, po prihrávke Matěja Ryneša sa výborne uvoľnil v šestnástke, ale minul bránu. Švédsky tím predviedol tiež niekoľko nebezpečných akcií, ale čistejšie šance mali hostia. Tým to vyšlo o 20 minút neskôr, keď Ryneš vydarenou krížnou strelu z 20 metrov spečatil na konečných 2:0. "Po mojom góle som sa cítil tak skvelo, že som ani nevedel, čo mám robiť, ako to mám osláviť. Som neskutočne rád, že to takto vyšlo a že sme zvíťazili. Dobre sme sa na nich nachystali. Vedeli sme, že vynikajú v držaní lopty a vedia dobre kombinovať. Zvládli sme to a vlastne sme ich k ničomu nepustili," zhodnotil priebeh zápasu Ryneš.



Haraslína mrzelo, že si pred stretnutím nemohol naplno vychutnať hymnu Ligy majstrov. Práve počas jej tónov domáci priaznivci odštartovali svoju ohnivú šou. Odpálili svetlice a štadión sa tak zahalil do hustého dymu. Hymnu prehlušovali hlasité chorály fanúšikov. "Trochu ma mrzí, že nám to prerušili dym a hmla. O to viac verím, že si hymnu s nami vychutnajú fanúšikovia na Letnej a jej koniec zakričia tak, ako sa patrí," povedal Haraslín.



Úradujúci český majster má na dosah postup do hlavnej fázy Ligy majstrov, kde by sa prebojoval prvýkrát od roku 2005. Odveta je na programe v utorok 27. augusta o 21.00 h. "Ešte nič nie je rozhodnuté, ale, samozrejme, máme teraz výhodu. Hlavne prvých 35 minút sme hrali výborne, potom sme sa trošku stiahli a boli sme pasívnejší. Aj preto sme do chlapcov vštepovali, aby boli odvážnejší a hrali viac s loptou. Som šťastný za všetkých hráčov, ale ešte sme len v polčase," dodal tréner českého tímu Lars Friis.