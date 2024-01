Haraslín po faule a ČK Vavra: Netušil som, že do mňa takto vletí

Praha 21. januára (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa v sobotňajšom prípravnom zápase jeho Sparty Praha s FC Kodaň (2:0) stal terčom ostrého zákroku krajana Denisa Vavra. Spoluhráč z reprezentácie ho už v 26. minúte tvrdo fauloval zozadu, za čo dostal červenú kartu. Podľa Haraslína to bol celkom zbytočný faul, našťastie z neho vyviazol bez vážnejšieho zranenia.



Stopér dánskeho tímu išiel v polovici ihriska v plnej rýchlosti do sklzu a Haraslína zozadu "zostrelil", aj keď okrem nohy trafil aj loptu. "Ťažko sa mi k tomu niečo hovorí," vyjadril sa po zápase krídelník Sparty. Pri lavičkách sa strhla mela, domáci hráči vyčítali Vavrovi ostrý sklz. "Nech si ľudia urobia vlastný názor. Nepríjemný zákrok," uviedol Haraslín v rozhovore pre televíziu O2.



S Vavrom sa poznajú roky, spoločne nastupovali už v mládežníckych výberoch a potom aj v reprezentačnom A-tíme. Spolu vybojovali aj postup na tohtoročné majstrovstvá Európy v Nemecku. Prípadné zranenie Haraslína, ktorý v kvalifikácii ME strelil tri góly, by bolo veľkou stratou pre národný tím. Na sobotný zápas s Vavrom nebude spomínať rád: "Vedel som, že ma bude niekto dostupovať, ale netušil som, že do mňa takto zozadu vletí. Ak by som nezdvihol ľavú stojnú nohu, tak by to so mnou nedopadlo dobre. Našťastie sa nestalo nič vážne, ale radšej to fakt nebudem komentovať."



Kodaň tak musela v prípravnom stretnutí hrať už od 26. minúty s desiatimi hráčmi. "Nevyberaný zákrok, ktorý do takého zápasu vôbec nepatrí. Pre mňa červená karta, vôbec som neváhal," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii hlavný rozhodca Ladislav Szikszay. "Vylúčenie zápas ovplyvnilo a je škoda, že sme nemohli hrať celý čas proti jedenástim. Pokazilo to zámer, nebolo to optimálne ako pre nás, tak ani pre súpera," povedal podľa portálu iDnes.cz kouč "rudých" Brian Priske.



V prípravných dueloch sa tímy občas dohodnú, že za vylúčeného hráča naskočí náhradník a ďalej by sa pokračovalo jedenásti proti jedenástim. To sa však v súboji Sparty s Kodaňou nedalo urobiť. "V minulosti to bolo možné, tu však išlo o oficiálne stretnutie, ktoré sa vysielalo do sveta a vo svojej ponuke ho mali stávkové kancelárie. Pre mňa to bola červená karta, nemohol som inak," vysvetlil rozhodca Szikszay.



Vavro sa v druhom polčase, do ktorého už Haraslín rovnako ako celá základná zostava Sparty nenastúpil, snažil so spoluhráčom z reprezentácie spojiť. "Po zápase mi napísal, či som v šatni. Odpovedal som mu, že to nemusel robiť práve mne, keď sa poznáme. Bolo to zbytočné, vôbec som to nečakal. Ale ideme ďalej, máme ďalšie veci pred sebou," dodal Haraslín.