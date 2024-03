Haraslín po Rakúsku: Nepremieňame šance, chyby musíme odstrániť

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti vstúpili do roka 2024 i záverečnej prípravy na EURO prehrou s Rakúskom 0:2. Rozhodol o nej rýchly gól hostí už po šiestich sekundách ako aj nepremenené možnosti domácich. Brankár Martin Dúbravka i krídelník Lukáš Haraslín však v zápase našli aj pozitíva a veria, že negatíva sa im do štartu záverečného turnaja podarí odstrániť.



Slováci nezachytili úvod duelu. Christoph Baumgartner sa presadil cez dvoch hráčov a umiestnenou strelou spoza šestnástky nedal Dúbravkovi šancu - 0:1. Keď sa zverenci Francesca Calzonu po najrýchlejšom góle v medzištátnom zápase oklepali, dokázali si v prvom polčase vytvoriť niekoľko možností na vyrovnanie, no zradila ich koncovka. V druhom dejstve sa cez zahustenú obranu súpera presadzovali len ťažko a jeho bránku ohrozili len raz. V závere po rýchlej kontre inkasovali druhýkrát.



"Takýto rýchly gól som asi ešte nikdy nedostal. Rakúsky hráč to urobil fantasticky, to treba povedať. Samozrejme, trošku nás to zaskočilo, ale myslím si, že sme nedali dole hlavy a snažili sme sa hrať našu hru. Chýbala nám však lepšia koncovka pri šanciach. Tak, ako to Rakúšania dvakrát trafili, tak my dnes bohužiaľ nie," povedal po zápase.



Aj Dúbravku škrel najviac zlý začiatok a hlavne, že na takúto akciu súpera sa so spoluhráčmi pripravovali. "Mrzí to, že na túto ich schému sme sa pripravovali a vedeli sme, že majú takúto alternatívu. Sám neviem, ako prešiel. Trošku sa mu to tam odrazilo, zobral to na seba a vystrelil. Pomohol mu aj odraz lopty, ktorá sa zrýchlila," povzdychol si. "Keď dostanete takýto gól, tak to trošku zamáva. Nebol to vydarený začiatok, ale myslím si, že potom sme sa zlepšili a mali sme dobré pasáže. Trošku nám však chýbala väčšia kvalita v záverečnej fáze."



Domáci futbalisti mali najväčšie príležitosti v druhej polovici prvého polčasu, v niekoľkých sľubných možnostiach však zlyhali vo finálnej fáze a nepodarilo sa im vyrovnať. Dobrú príležitosť mal aj krídelník Sparty Praha v 27. minúte, no trafil len do brankára Patricka Pentza. "Aj ja som tam mal dobrú šancu, keď mi to Suslov krásne nacentroval. Možno som to mohol vyriešiť aj lepšie, ale snažil som sa to čo najrýchlejšie zakončiť a trafil som len do stredu brány. Chcel som to dávať k tyčke," sypal si popol na hlavu.



Podľa Haraslína však sobotňajší duel ukázal hráčom a trénerom aj viacero pozitív, na ktorých treba v ďalšej príprave na tohtoročný vrchol stavať. Slovákov čakajú pred majstrovstvami Európy v Nemecku (24. júna - 24. júla) ešte tri prípravné zápasy. Najbližší už v utorok v nórskom Osle, v júni zverenci trénera Francesca Calzonu bezprostredne pred štartom európskeho šampionátu odohrajú prípravný dvojzápas so San Marínom (5.6., Wiener Neustadt) a Walesom (9.6., Trnava).



"V tomto zápase sme mali aj viaceré dobré veci, ale hrali sme so silným tímom. Pre nás je to ďalšia dobrá previerka pred EURO. Musíme si zobrať všetky pozitíva, ktoré sme tam mali a chyby sa pokúsime odstrániť v ďalších zápasoch. V hlavách sme dobre nastavení, aby sme sa čo najlepšie pripravili na ME. Aj takýto výsledok vás môže posilniť. Ešte máme tri prípravné zápasy, v ktorých si môžeme natrénovať niektoré veci. Pevne verím, že nás to posunie ďalej a dobre sa pripravíme," povedal Haraslín a v podobnom duchu sa pridal aj Dúbravka: "Hrali sme proti kvalitnému súperovi. Majú fakt dobrých hráčov, prepracovaný systém. Napriek tomu, že sme prehrali, by som to nebral až tak negatívne a niektoré momenty by som vyzdvihol."