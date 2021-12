Haraslín prispel gólom k výhre Sparty, Tupta zariadil triumf Liberca

Česká liga - 17. kolo:



MFK Karviná – Sparta Praha 1:2 (0:0)



Góly: 78. Sinjavský – 60. Pulkrab, 76. HARASLÍN



/L. Čmelík do 65. min, R. Mikuš od 83. min - D. Holec chytal celý zápas, D. Hancko celý zápas, L. Haraslín do 76. min + gól/



Slovan Liberec – FC Hradec Králové 1:0 (1:0)



Gól: 38. TUPTA



/Ľ. Tupta do 76. min + gól, M. Koscelník do 58. min, K. Meszároš od 76. min, M. Stoch od 86. min + ŽK - E. prekop od 71. min/



Praha 4. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zaznamenal víťazný gól Sparty Praha v sobotnom dueli 17. kola českej ligy na ihrisku Karvinej. Sparta triumfovala 2:1 a v tabuľke je priebežne druhá o dva body za Slaviou, ktorá má zápas k dobru.Haraslín druhým ligovým gólom v sezóne zvýšil v 76. minúte na 2:0 pre hostí, keď kombináciu zakončil presnou strelou k žrdi. Posledný tím tabuľky síce vzápätí znížil zásluhou Vlasija Sinjavského, ale favorit si náskok udržal až do záverečného hvizdu. V bránke Sparty nastúpil Dominik Holec.Liberec potvrdil stúpajúcu formu domácim víťazstvom nad Hradcom Králové 1:0. O zisku troch bodov rozhodol slovenský útočník Ľubomír Tupta v 38. minúte, keď dostal loptu za obranu a sám pred brankárom nezaváhal. Bol to jeho štvrtý ligový zásah v sezóne. Liberec sa posunul priebežne na ôsmu pozíciu.