Haraslín rozhodol gólom o výhre Sparty v Tepliciach
Autor TASR
Praha 12. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín rozhodol gólom o nedeľnej výhre Sparty Praha na pôde Teplíc 1:0. Kapitán Sparty sa v 41. minúte po individuálnej akcii dostal vo vnútri pokutového územia k zakončeniu a skóroval do dolného rohu bránky. V 29. kole to bol jeho jedenásty ligový gól, prvý od konca februára. Jeho krajan a spoluhráč Jakub Surovčík si pripísal druhé čisté konto za sebou. Sparta si udržala 9-bodový náskok pred tretím Jabloncom, na vedúcu Slaviu má pred jej večerným duelom manko siedmich bodov.
Hráči Karvinej si pripísali prvú výhru v jarnej časti súťaže. Na domácom ihrisku zdolali oslabený Liberec 3:1. Hostia hrali od 61. minúty bez vylúčeného stredopoliara z Pobrežia Slonoviny Toumaniho Diakiteho. Striedajúci Slováci v službách Liberca Patrik Dulay a Lukáš Letenay zasiahli do duelu v druhom polčase. Karviná je na 8. mieste, šesť bodov za šiestym Libercom.
Zaváhanie Liberca nevyužili hráči Sigmy Olomouc, ktorí prehrali na pôde deviatych Pardubíc 1:2. Slovenský obranca Olomouca Matúš Malý odohral celý duel. Plnú minutáž si pripísal aj ďalší Slovák Matúš Králik, jeho Mladá Boleslav remizovala doma s Duklou Praha 1:1.
česká liga - 29. kolo:
FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 1:1 (0:1)
Gól: 78. Ševčík - 39. Kreiker
/M. Králik odohral celý zápas - R. Mikuš hral od 83. min/
FK Pardubice - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)
Góly: 45+8. Patrák, 71. Jelínek - 15. Beran
/S. Kopásek celý zápas na lavičke náhradníkov - M. Malý odohral celý zápas/
FK Teplice - Sparta Praha 0:1 (0:1)
Gól: 41. HARASLÍN
/M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko a R. Ludha celý zápas na lavičke náhradníkov - J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral do 80. min a dal gól, S. Zajac celý zápas na lavičke náhradníkov/
MFK Karviná - Slovan Liberec 3:1 (1:1)
Góly: 7. Vinicius, 67. Traore, 77. Kačor - 4. Krollis, ČK: 61. Diakite (Liberec) po druhej ŽK
/P. Dulay hral od 64. minúty a L. Letenay od 76. min, I. Krajčírik celý zápas na lavičke náhradníkov (všetci Liberec)/
