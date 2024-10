Haraslín rozhodol o triumfe Sparty nad Libercom v českej lige

FC Hradec Králové – SK Sigma Olomouc 1:1 (0:1)



Góly: 90.+3 GRIGER – 13. Mikulenka



/L. Čmelík do 70. min, S. Dancák od 46. min, A. Griger (všetci Hradec) od 62. min/

FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň 1:3 (0:2)



Góly: 87. Šín - 5. a 43. P. K. Adu, 90. JIRKA



/E. Prekop odohral celý zápas, T. Rigo hral do 61. min., D. Holec a M. Rusnák boli na lavičke - E. Jirka hral od 82. min., M. Tvrdoň bol na lavičke/

FK Dukla Praha - FK Pardubice 2:1 (0:1)



Góly: 64. Mesanovič, 67. Řezníček - 38. Simon



/M. Hruška odchytal celý zápas, F. Lichý hral od 46. min. - V. Budinský bol na lavičke/

AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec 2:1 (1:0)



Góly: 8. Wiesner, 79. HARASLÍN - 63. Pourzitidis



/L. Haraslín hral od 76. min. - L. Tupta odohral celý zápas, L. Letenay hral od 63. min., P. Dulay a I. Krajčírik boli na lavičke/

Praha 19. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín rozhodol o víťazstve Sparty Praha nad Slovanom Liberec v sobotňajšom zápase 12. kola českej ligy. V 79. minúte strelil svoj štvrtý gól v ligovej sezóne a Spartu ním udržal na priebežnom 2. mieste v tabuľke. Na Slaviu, ktorá kolo dohrá v nedeľu, stráca jeho tím tri body.Haraslín potreboval na gól iba tri minúty na ihrisku, keďže sa naň dostal ako striedajúci hráč v 76. minúte. Víťazný gól strelil po tom, čo sa po prihrávke Martina Suchomela dostal za obranu hostí a prízemnou strelou z ostrého uhla prekonal brankára Huga Jana Bačkovského. Bol to pre neho prvý ligový gól od 31. augusta, keď skóroval proti Hradcu Králové.Do streleckej listiny sa zapísal aj slovenský útočník Erik Jirka, ktorý gólom v 90. minúte spečatil víťazstvo Viktorie Plzeň na ihrisku Baníka Ostrava 3:1. V ôsmom ligovom zápase sezóny dosiahol svoj tretí gól. Plzeň si víťazstvom pred takmer 11-tisíc divákmi posunula na priebežné druhé miesto o dva body pred Spartu Praha, ktorú v nedeľu čaká zápas s Libercom.Slovenský útočník Adam Griger zariadil bod pre FC Hradec Králové proti Sigme Olomouc. Dvadsaťročný útočník naskočil do hry v 62. minúte a v tretej minúte nadstavenia po chybe brankára hostí vyrovnal na konečných 1:1. Bol to pre neho druhý zásah vo štvrtom dueli v Hradci, kde je na hosťovaní zo španielskej Granady.