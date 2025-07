Haraslín rozhodol „panenkovským“ štýlom: Nabudúce to už skúšať nebudem

Praha 28. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín štýlovým spôsobom zariadil v 2. kole českej ligy víťazstvo Sparty Praha nad Mladou Boleslavou 3:2. Dvadsaťdeväťročný krídelník si otvoril strelecký účet v novom ligovom ročníku v tretej minúte nadstavenia druhého polčasu, keď „panenkovským“ spôsobom premenil pokutový kop.



Haraslín odvrátil druhé zakopnutie „rudých“ za sebou. V úvodnom stretnutí domácej súťaže Sparta iba remizovala na pôde Jablonca 1:1. Rozhodujúci moment nedeľňajšieho duelu sa zrodil po faule Haraslínovho krajana Martina Králika, ktorý v snahe odkopnúť loptu zo šestnástky prišliapol nohu nigérijského útočníka Victora Olatunjiho. Haraslín naskočil do zápasu v 53. minúte a prebral si kapitánsku pásku od dánskeho obrancu Asgera Sörensena. Haraslín preukázal v závere pevné nervy a z bieleho bodu napodobnil legendárny „dloubák“ Antonína Panenku z finále majstrovstiev Európy 1976 v Belehrade a nedal šancu brankárovi Alešovi Mandousovi. „Myslel som si, že brankár skočí presne tak, preto som sa rozhodol pre lob. ´Panenku´ som predtým skúsil už dvakrát. Prvýkrát mi to vyšlo, druhý už nie, teraz znovu áno. Nabudúce to už radšej skúšať nebudem,“ citoval Haraslína portál idnes.cz. Slovák sa podieľal asistenciou aj na vyrovnávajúcom presnom zásahu Jána Kuchtu na 2:2 už necelé tri minúty po svojom príchode na ihrisko.



Sparťania neprežívajú najideálnejší začiatok sezóny, o tri dni budú na Letnej doháňať manko v odvete 2. predkola Konferenčnej ligy. Na pôde kazašského FK Aktobe prehrali zverenci Briana Priskeho 1:2. „Verím, že nás v pohároch čaká ešte veľa zápasov. Proti Boleslavi sme zaznamenali dôležité víťazstvo. Musíme si teraz oddýchnuť, odveta bude ťažšia ako zápas v Kazachstane,“ poznamenal Haraslín.