Haraslín s gólom a asistenciou pri výhre Sparty nad Baníkom
Autor TASR
Praha 28. februára (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa gólom a asistenciou podieľal na výhre Sparty Praha nad Baníkom Ostrava 5:2. Kapitán „rudých“ v dueli 24. kola českej ligy najprv asistoval pri otváracom presnom zásahu a potom v 25. minúte vrátil domácim vedenie. Druhá Sparta však naďalej stráca na priebežného lídra a mestského rivala Slaviu sedem bodov.
Domácim vyšiel na začiatku duelu signál pri rohovom kope a po centri Haraslína sa už v 4. minúte presadil Adam Ševínský. Slovenský reprezentant následne v pokutovom území dobre zareagoval na odrazenú loptu a zakončil do hornej časti brány hostí. Krídelníka Sparty vystriedal v 80. minúte Albion Rrahmani, jeho spoluhráč a krajan Jakub Surovčík odchytal celý zápas. Baník neprežíva vydarenú sezónu, s 19 bodmi mu patrí predposledná 11. priečka.
Hráči Jablonca si pripísali prvú prehru v rámci jarnej časti českej ligy. Priebežne tretie mužstvo súťaže v zostave so Slovákmi Sebastianom Nebylom a Dominikom Hollým prehralo v sobotu na pôde Mladej Boleslavi 0:3. V drese domácich odohral celý duel slovenský obranca a kapitán Martin Králik.
O víťazstve Hradca Králové nad Libercom 1:0 rozhodol v 38. minúte Václav Pilař. Z troch bodov sa tak tešil aj Slovák Jakub Uhrinčať, ktorý odohral celý duel. Šiesty Hradec sa vďaka výhre dostal na rozdiel troch bodov od svojho sobotňajšieho súpera. Teplice pod vedením slovenského trénera Zdenka Frťalu remizovali v Pardubiciach 1:1.
Česká liga - 24. kolo:
AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava 5:2 (2:1)
Góly: 4. Ševínský, 25. HARASLÍN, 73. Vydra, 90.+8 Zelený, 90.+11 Rrahmani (z 11 m) - 16. Zelený (vlastný), 90.+1 Planka, ČK: 90.+10 Pojezný (Baník) po druhej ŽK
/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral do 80. min. - M. Rusnák odohral druhý polčas, J. Pira hral od 82. min., L. Almási a V. Budinský na lavičke/
FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 3:0 (0:0)
Góly: 48. Ševčík, 52. Kostka, 55. Sobol (vlastný)
/M. Králik odohral celý zápas - S. Nebyla odohral celý zápas, D. Hollý hral do 56. min./
FK Pardubice - FK Teplice 1:1 (1:1)
Góly: 40. Patrak - 11. Bílek (z 11 m), ČK: 89. Godwin - 79. Fortelný
/S. Kopásek na lavičke - M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko na lavičke/
FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
Góly: 38. Pilař
/P. Dulay hral do 60. min., L. Letenay od 75. min., I. Krajčírik na lavičke - J. Uhrinčať odohral celý zápas/
