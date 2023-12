Haraslín sa ocitol v najlepšej jedenástke 5. kola Európskej ligy

Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa dostal do najlepšej jedenástky uplynulého kola Európskej ligy. Podľa webu WhoScored.com si vyslúžil celkovú známku 8,09.



V najlepšej jedenástke je aj jeho spoluhráč zo Sparty Praha Filip Panák s hodnotou 7,89. Sparťania vo štvrtok doma zdolali Betis Sevilla 1:0 a udržali si nádej zahrať si v play off EL. V C-skupine im patrí 3. miesto so 7 bodmi, na vedúci Betis strácajú dva a na druhý Glasgow Rangers jeden bod. V poslednom kole sa Pražania predstavia 14. decembra na pôde Arisu Limassol.