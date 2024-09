Haraslín sa podieľal asistenciou na víťaznom návrate Sparty

Praha 19. septembra (TASR) - Futbalová Sparta Praha zaznamenala po 19 rokoch vydarený návrat do Ligy majstrov aj so slovenskou stopou. "Rudí" si poradili so Salzburgom 3:0 a asistenciu pri víťaznom góle si pripísal Lukáš Haraslín. Jeho tím tak predĺžil svoju sériu bez prehry na 27 zápasov a v najprestížnejšej súťaži triumfoval prvýkrát od decembra 2003.



Sparta udrela hneď v úvode a výrazný podiel na tom mal jej kapitán Filip Panák. Stopér poslal po súperovej nedôraznej rozohrávke loptu na Haraslína, ktorý preveril brankára Janisa Blaswicha. Ten loptu vyrazil pred seba a do odkrytej bránky zakončil Kaan Kairinen. Haraslín mal príležitosť aj krátko na to, ale z diaľky tesne minul odkrytú bránu. Jeho tím pridal ďalší gól do šatne, keď Victor Olatunji dostal od Panáka loptu až do šestnástky a Blaswicha prekonal z uhla. Gól istoty padol v 58. minúte, keď Olatunji s Qazimom Lacim "rozobrali" obranu hostí a do odkrytej brány zakončil albánsky stredopoliar.



"Som veľmi spokojný s tým, ako sa moji chlapci prezentovali. Podali dobrý výkon. Góly sme strelili v správnych momentoch a nemohol som si priať nič iné, ako začať Ligu majstrov práve takto. Atmosféra na štadióne bola čarovná, naozaj veľmi pôsobivá," povedal tréner domácich Lars Friis podľa agentúry APA. Dánsky kouč prišiel na lavičku rekordného českého majstra toto leto a nadviazal na víťaznú sériu svojho predchodcu Briana Priskeho. Sparta hrala Ligu majstrov naposledy v sezóne 2005/06 a vypadla v skupinovej fáze. V danom ročníku, aj rok predtým, však bola bez víťazstva a v LM naposledy vyhrala 9. decembra 2003 v záverečnom dueli G-skupiny proti Laziu Rím 1:0. V osemfinále vtedy nestačila na AC Miláno, s ktorým remizovala na Letnej 0:0 a na San Sire prehrala 1:4.



Kormidelníkovi hostí Pepijnovi Lijndersovi chýbali pre zranenia stredopoliar Maurits Kjaergaard a ľavý obranca Aleksa Terzič. Kouč je v klube od júla a je prvý tréner a ako prvý tréner debutoval so Salzburgom v Lige majstrov prehrou. "Hneď na začiatku sme prehrávali 0:1, čo bolo úplne zbytočné. Chýbali nám naše silné stránky v záverečnej tretine ihriska, nevytvárali sme si dostatok agresívnych nábehov do šestnástky a ani dosť situácií jeden na jedného. V druhom polčase sme sa snažili priniesť na ihrisko viac energie, ale bolo to veľmi ťažké," zhodnotil duel Lijnders.



V novej ligovej fáze prestížnej súťaže čaká Spartu najbližší zápas na pôde Stuttgartu, ktorý prehral v prvom kole na Santiago Bernabeu proti Realu Madrid 1:3. Rakúšania si zas zmerajú sily s francúzskym Brestom. Oba dueli sú na programe 1. októbra.