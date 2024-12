Haraslín sa už v tomto roku na trávnikoch neobjaví, potvrdila Sparta

Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín z pražskej Sparty sa už v tomto roku na trávnikoch neobjaví. Opätovné zranenie stehenného svalu ho do hry pustí najskôr v januári, aj to je však otázne. Cez víkend o tom informoval tréner Sparty Lars Friis.



"Lukáša už v roku 2024 neuvidíme," uviedol dánsky kouč s tým, že dátum návratu slovenského krídelníka nemožno presne stanoviť. Ohrozené je však aj jeho nasadenie v dvoch januárových stretnutiach hlavnej fázy Ligy majstrov proti Interu Miláno a Bayeru Leverkusen. Haraslín s určitosťou vynechá tri decembrové stretnutia českej ligy i vystúpenie LM na ihrisku Feyenoordu.



Haraslín sa iba koncom novembra vrátil do zostavy po zranení stehenného svalu, ale v týždni nedohral domáci súboj s Atleticom Madrid v Lige majstrov (0:6). Duel sa pre neho skončil už v 27. minúte za stavu 0:1.