Haraslín skóroval, no Sparta prehrala s Plzňou 2:4 v 27. kole

česká liga - 27. kolo:



AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 2:4 (1:2)



Góly: 8. HARASLÍN, 48. Panák – 14. Šulc, 37. a 53. Durosinmi, 61. Vydra



/L. Haraslín hral do 67. min, brankár J. Surovčík na lavičke náhradníkov - brankár M. Tvrdoň na lavičke náhradníkov/







1.FC Slovácko – FC Slovan Liberec 0:4 (0:4)



Góly: 13. Krollis, 19. Mikula, 29. a 36. Zyba (prvý z 11 m)



/M. Koscelník hral do 46. min, P. Blahút odohral celý zápas - P. Dulay, L. Letenay, brankár I. Krajčírik, M. Ryzek všetci na lavičke náhradníkov/







FC Hradec Králové – SK Dynamo Č. Budějovice 1:0 (1:0)



Gól: 34. Klíma



/S. Dancák hral do 46. min, A. Griger od 46. min, L. Čmelík od 75. min (všetci Hradec)/







MFK Karviná – FK Mladá Boleslav 3:1 (1:1)



Góly: 35. Šigut, 56. a 61. Vecheta – 30. Mašek, ČK: 90.+1, Penner (Boleslav)



/M. Tomič a D. Krčík odohrali celý zápas, K. Vallo do 90.+3 (všetci Karviná)/

Uherské Hradiště 30. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín skóroval pri nedeľnej prehre Sparty Praha s Viktoriou Plzeň 2:4 v šlágri 27. kola českej ligy. Plzeň poskočila s 56 bodmi na tretiu priečku, odkiaľ odsunula svojho súpera na štvrté miesto s bodovým mankom.Skóre duelu otvoril vo ôsmej minúte Haraslín, ktorý sa uvoľnil cez dvoch obrancov a presadil sa strelou zvnútra šestnástky. Radosť domácich však netrvala dlho, v 14. minúte vyrovnal Pavel Šulc. V druhej polovici prvého dejstva poslal do vedenia hostí presným zásahom Rafiu Durosinmi. Krátko po zmene strán vyrovnal Filip Panák. V 53. minúte sa opäť strelecky presadil Durosinmi. O niekoľko minút neskôr spečatil triumf hostí Matej Vydra.Slovan Liberec zvíťazil na ihrisku Slovácka hladko 4:0. V tabuľke im s 36 bodmi patrí siedme miesto, ich súper má 29 bodov a je trinásty.Hradec Králové zdolal pred domácimi priaznivcami SK Dynamo Č. Budějovice 1:0. V tabuľke je priebežne na siedmej pozícií s 37 bodmi na konte. Budějovice ako jediný tím v lige ešte nezvíťazili a sú posledné. Karviná triumfovala nad Mladou Boleslavou 3:1. V tabuľke je s 35 bodmi deviata, jej súper má o bod menej a je na desiatej priečke.