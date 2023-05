L. Haraslín prispel k triumfe „rudých“ 3:2

Praha 14. mája (TASR) - Slovenská futbalový reprezentant Lukáš Haraslín opäť potvrdil, že v derby pražských "S" je špecialista na priame kopy. V minulej sezóne zabezpečil Sparte víťazstvo 1:0 nad Slaviou a v sobotňajšom dueli 2. kola nadstavbovej časti skupiny o titul precíznou štandardkou prispel k triumfe "rudých" 3:2.



"Pôvodne som chcel vystreliť inak. Potom som si však všimol, že brankár nevidí na loptu, tak som zmenil úmysel," uviedol pre server sport.cz Haraslín, ktorý gól do siete odvekého rivala oslávil výrazným gestom. "Pred pár mesiacmi sa nám narodil syn Luka, takže to gesto patrilo jemu. A gól tiež," vysvetlil bývalý hráč Sassuola, ktorý vlani prijal ponuku Sparty na hosťovanie do konca sezóny s opciou.



Jeho strela do siete Ondřeja Kolářa bola vôbec prvá v zápase. "Chalani mi pomohli, že sa postavili vedľa múru a znemožnili brankárovi čistý výhľad. Vedel som, že stačí trafiť cez múr a môže z toho byť gól. Pred zápasom sme si povedali, že priorita je streliť prvý gól. Od začiatku sme išli za víťazstvom. Asi to nebol z našej strany krásny futbal, no bol účelný. Keď ide o titul, veľa mužstiev hrá podobným spôsobom. Podstatné sú tri body. Každý dal do toho srdce a myslím, že sme zvíťazili zaslúžene," dodal Haraslín.



O triumfe Sparty rozhodol v siedmej minúte nadstaveného času kapitán Ladislav Krejčí z pokutového kopu. "Celú situáciu preskúmal aj VAR, čo je jasný dôkaz, že to bola penalta. Krejda ju premenil s čistou hlavou. Je skvelé, že tri kolá pred koncom máme pred Slaviou päťbodový náskok. Celú sezónu sme sa jej pozerali na chrbát, teraz sme na čele my. Je to super pocit, ale musíme ešte zvládnuť ďalšie dôležité zápasy. Ak k ním pristúpime tak ako k derby, môžeme byť úspešní," zdôraznil slovenský stredopoliar.