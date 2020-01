Haraslín zamieril na hosťovanie do Sassuola

Sassuolo 31. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín zamieril na hosťovanie z poľskej Lechie Gdansk do talianskeho Sassuola. V klube Serie A strávi jarnú časť sezóny, súčasťou dohody je opcia na trvalý prestup.



Ak v lete skompletizujú prestup, na 23-ročného krídelníka čaká zmluva na tri roky. "Boli to náročné rokovania, keďže Lechia Gdansk ho nechcela pustiť. Navyše, o Lukáša mali záujem viaceré tímy, napríklad aj Standard Liége. V piatok ráno sme pricestovali do Talianska z Turecka, kde bol Lukáš na sústredení s Lechiou. Po absolvovaní zdravotných testov sme dotiahli jeho presun z Lechie Gdansk do Sassuola," povedal hráčov agent Juraj Vengloš, riaditeľ CSM-Agency.



Haraslín sa vracia do známeho prostredia, v Taliansku pôsobil v rokoch 2013-2015 v juniorke Parmy. V A-tíme odohral dva zápasy. V Poľsku odohral dosiaľ celkovo 101 duelov a strelil 13 gólov. "Som rád, že som tam, kde som chcel byť. Vrátil som sa do Talianska. Tých skoro päť rokov v Poľsku bolo krásnych. Ďakujem spoluhráčom, funkcionárom, ako aj fanúšikom Lechie. Cez víkend ešte v drese Sassuola nenastúpim, no potom sa už zapojím do tréningového procesu môjho nového klubu. Budem makať, aby som sa čím skôr zapracoval do zostavy. Urobím všetko pre to, aby sa nám darilo, aby Sassuolo išlo v tabuľke vyššie," uviedol na webe CSM-Agency Lukáš Haraslín, ktorý bude nosiť dres s číslom 27.