Haraslín zariadil triumf nad Malmö, Sparta postúpila do hlavnej fázy

odvety play off LM:



Red Bull Salzburg - Dynamo Kyjev 1:1 (1:1)



Góly: 12. Daghim - 29. Vanat



/prvý zápas: 2:0, postúpil Salzburg/







Sparta Praha - Malmö FF 2:0 (0:0)



Góly: 80. HARASLÍN, 83. Rrahmani



/L. Haraslín (Sparta) hral do 88. min, v 80. min dal gól/



/prvý zápas: 2:0, postúpila Sparta/







Galatasaray Istanbul - Young Boys Bern 0:1 (0:0)



Gól: 87. Virginius, ČK: 88. Muslera (Galatasaray)



/prvý zápas: 2:3, postúpil Young Boys Bern/









Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa výrazne zaslúžil o postup Sparty Praha do hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/2025. V utorkovej domácej odvete play off pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu úradujúceho českého šampióna nad Malmö FF 2:0. Rovnakým výsledkom sa skončil aj minulotýždňový prvý zápas na pôde švédskeho tímu. Z postupu do hlavnej fázy sa tešia aj rakúsky Salzburg a švajčiarsky Young Boys Bern.Na Letnej nepremenili oba tímy v prvom polčase pokutový kop. Najprv v 19. minúte domáci Veljko Birmančevič prekopol z bieleho bodu bránu Malmö, o osem minút neskôr na opačnej strane zaváhal stredopoliar Anders Christiansen, ktorého strelu vyrazil brankár Peter Vindahl. Veľkú šancu na otvorenie skóre nevyužil v 35. minúte Haraslín, ktorý opäť nastúpil v základnej zostave Sparty. Zostal nepokrytý v šestnástke, no po prihrávke Birmančeviča poslal loptu vysoko nad bránu. Slovenský reprezentant dokázal rozvlniť sieť až po prestávke. V 67. minúte predviedol svoju typickú akciu na ľavom krídle, obkolesený protihráčmi si vytvoril pozíciu na strelu a pravačkou výstavne namieril k vzdialenejšej žrdi, jeho gól však napokon neplatil pre ofsajd. O šesť minút neskôr domáci stredopoliar Kaan Kairinen trafil ľavačkou brvno. Sparta stupňovala tlak a v 80. minúte sa Haraslín dočkal. Angela Preciada fauloval v šestnástke hostí Busanello, slovenský krídelník dostal šancu kopať penaltu a nekompromisnou strelou k pravej žrdi poslal Spartu do vedenia. O tri minúty neskôr predviedol parádnu akciu na ľavom krídle, keď vyzvŕtal súperových obrancov a po jeho prudkom prízemnom centri zvýšil zblízka na 2:0 Albion Rrahmani. Skóre sa už nezmenilo a "rudí" tak mohli oslavovať postup.V hlavnej fáze LM si zahrá aj Salzburg, ktorému po minulotýždňovom víťazstve 2:0 nad Dynamom Kyjev stačila v domácej odvete aj remíza 1:1 s ukrajinským tímom. Postúpil aj Young Boys Bern, ktorý vyhral v utorok na pôde Galatasaray Istanbul 1:0. V domácom prostredí zdolal turecký klub 3:2.Žreb hlavnej fázy LM je na programe vo štvrtok 29. augusta o 18.00 h v Monacu.