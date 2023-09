Haraslína mrzela nevyužitá šanca: Bruno to trafil, ja nie

Bratislava 9. septembra (TASR) - Nechýbalo veľa, aby si streleckú formu z klubu preniesol aj do reprezentácie. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín mohol otvoriť skóre piatkového šlágra J-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku, v závere prvého polčasu po prihrávke Petra Pekaríka však poslal loptu v dobrej pozícii iba do bočnej žrde.



O chvíľu neskôr na opačnej strane ihriska Bruno Fernandes v podobnej situácii nezaváhal a zaznamenal jediný gól duelu, po ktorom si Portugalci udržali stopercentnú bilanciu v kvalifikácii a zvýšili náskok na čele tabuľky pred duom Slovensko - Luxembursko na päť bodov. "Snažil som sa to dávať na prvú žrď, brankár možno čakal krížnu strelu. Škoda, že to nevyšlo a čo je horšie, vzápätí sme inkasovali. Bruno to trafil v podobnej situácii a ja nie. Samozrejme ma to mrzí, ale naša hra bola na vysokej úrovni," vyjadril sa krídelník pražskej Sparty, ktorý v tejto sezóne skóroval celkovo už šesťkrát.



Gól proti Portugalsku by mal cenu zlata a hoci ho Slováci nestrelili, Haraslín vyzdvihol výkon mužstva. "Asi nikto nečakal, že budeme hrať takýto vyrovnaný zápas s top svetovým tímom. Výsledok nás trošku mrzí, aspoň bod sme si podľa mňa zaslúžili, ale za tento výkon sa nemusíme hanbiť." Domáci dokázali hrať s favoritom vyrovnanú partiu, nezľakli sa hviezd v tíme súpera na čele s Cristianom Ronaldom. "Počas zápasu som sa snažil nevnímať, proti komu hráme, sústredil som sa na hru. Samozrejme, som vďačný, že som sa sem dostal a mal možnosť hrať proti takýmto hráčom. Portugalci mali vpredu neskutočnú kvalitu, ale miestami sme ich prevyšovali. Škoda, že sme nezabodovali," mrzelo Haraslína.



TASR prezradil, že si po zápase vymenil dres s Bernardom Silvom a vyzdvihol atmosféru na beznádejne vypredanom Tehelnom poli, ktoré si užilo piatkový večer aj vďaka výkonom oboch mužstiev. "Atmosféra bola vynikajúca. Presne toto chceme zasa priniesť na Slovensko. Ľudia nás povzbudzovali a my sme sa ich snažili odmeniť dobrým výkonom. Bol to futbal hore-dole, ktorý sa im musel páčiť. Sme radi, že to ocenili a po zápase nám zatlieskali."