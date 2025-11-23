< sekcia Šport
Haraslína teší forma, na tému baráže sa už podpichoval s Rrahmanim
Haraslína v tomto ročníku prenasledujú zranenia, ktoré ho odstavili v septembri i októbri na celkovo päť ligových duelov.
Autor TASR
Praha 23. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín sa strelecky pripomenul v najvyššej českej lige prvýkrát od 3. augusta. Dvadsaťdeväťročný kapitán Sparty Praha režíroval v sobotu víťazstvo „rudých“ na pôde FK Mladá Boleslav (2:1), keď okrem gólu z penalty pridal aj asistenciu. Haraslín sa v rozhovore pre TASR vyjadril, že ho po zdravotných ťažkostiach teší návrat do formy a verí, že jeho tím zvládne náročný záver jesene. So svojím spoluhráčom Albionom Rrahmanim z Kosova už stihol prebrať blížiacu sa konfrontáciu v marcovej baráži o postup na MS 2026.
Haraslína v tomto ročníku prenasledujú zranenia, ktoré ho odstavili v septembri i októbri na celkovo päť ligových duelov. Asistenciu si pripísal na konto 9. novembra pred reprezentačným asociačným termínom pri remíze s Teplicami (2:2), v súboji s Mladou Boleslavou už bilancia 1+1 zariadila mužstvu z Letnej plný bodový zisk. „Veľmi ma teší, že opäť môžem hrať a pomáhať mužstvu v zápasoch. Čaká nás ešte sedem stretnutí do konca a verím, že budem aj naďalej pomáhať tímu. Každý gól, asistencia alebo výhra vás dokážu nakopnúť vpred. Čakajú nás ešte náročné zápasy a pevne verím, že budeme úspešní,“ vyjadril sa v rozhovore pre TASR.
Duel medzi Spartou a Mladou Boleslavou mal zdanlivo svojho víťaza už v závere prvej polhodiny. Haraslín najskôr bezpečne premenil pokutový kop, o 10 minút neskôr slovenský krídelník naservíroval loptu na šestnástku fínskemu stredopoliarovi Kaanovi Kairinenovi a Sparta viedla o dva góly. Napokon sa však favorit triasol o body po tom, čo v 75. minúte zariadil drámu až do záverečného hvizdu domáci útočník Matyáš Vojta. „Myslím si, že sme v druhom polčase dávali veľa priestoru hráčom súpera. V prvom sme ich výborne napádali a tým sa nedostávali do tlaku tak, ako tomu bolo po zmene strán. Je však dôležité, že máme z tohto zápasu tri body,“ skonštatoval Haraslín.
Sparta zaostáva po štarte druhej polovici českej ligy za lídrom tabuľky a mestským rivalom Slaviou iba o dva body. Mužstvo dánskeho trénera Briana Priskeho čakajú v závere jesene ešte ligové stretnutia proti Pardubiciam (30. novembra), Sigme Olomouc (6. decembra) a Slovanu Liberec (14. decembra). Povinnosti znásobuje finiš hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Najbližšie sa Sparťania predstavia v pohárovej Európe vo štvrtok na ihrisku Legie Varšava. Najúspešnejší poľský klub neprežíva ideálne obdobie, po troch vystúpeniach má v KL na konte tri body. Ešte horšie na tom je v domácej Ekstraklase, v ktorej figuruje až na 11. mieste. Haraslín si zároveň uvedomuje, že podceniť 15-násobného poľského majstra Sparta nesmie: „Čaká nás náročný duel s ťažkým súperom. Legia je dobré mužstvo, ale ak budeme hrať tak, ako máme, potom verím, že uspejeme a pripíšeme si ďalšie dôležité tri body do tabuľky.“
Haraslín bol 14. novembra súčasťou základnej zostavy Slovenska v dôležitom súboji kvalifikácie MS proti Severnému Írsku. Výber trénera Francesca Calzonu si v ňom víťazstvom 1:0 zabezpečil istotu v marcovej baráži. Následne o tri dni Slováci už bez Haraslína nezvládli duel o priamy postup na svetový šampionát na pôde favorizovaného Nemecka a v Lipsku prehrali jasne 0:6. Žreb baráže rozhodol o tom, že Slováci zabojujú v 1. kole proti Kosovu, čo bude zároveň prvá konfrontácia SR s týmto tímom z Balkánskeho polostrova. Kosovčania vedení nemeckým kormidelníkom Francom Fodom upútali v kvalifikačnej B-skupine, v ktorej prehrali iba v úvodnom stretnutí so Švajčiarskom (0:4) a práve za „Helvétmi“ skončili na 2. mieste. Svoju silu preukázali dvoma víťazstvami nad Švédskom (2:0 vonku, 1:0 doma) a štyrmi bodmi získanými so Slovinskom (0:0 doma, 2:0 vonku). V rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa posunuli na svoje historické maximum - 80. miesto. „Kosovo je veľmi nepríjemný súper, prešlo náročnou kvalifikáciou s výbornými výsledkami. Čaká nás náročný súboj, ale verím, že nám pomôže domáce prostredie,“ uvedomuje si Haraslín, ktorý už na tému kľúčového súboja prehovoril aj s klubovým spoluhráčom Albionom Rrahmanim - útočníkom Kosova: „Samozrejme, hneď po žrebe začali medzi nami podpichovačky.“
Haraslína v tomto ročníku prenasledujú zranenia, ktoré ho odstavili v septembri i októbri na celkovo päť ligových duelov. Asistenciu si pripísal na konto 9. novembra pred reprezentačným asociačným termínom pri remíze s Teplicami (2:2), v súboji s Mladou Boleslavou už bilancia 1+1 zariadila mužstvu z Letnej plný bodový zisk. „Veľmi ma teší, že opäť môžem hrať a pomáhať mužstvu v zápasoch. Čaká nás ešte sedem stretnutí do konca a verím, že budem aj naďalej pomáhať tímu. Každý gól, asistencia alebo výhra vás dokážu nakopnúť vpred. Čakajú nás ešte náročné zápasy a pevne verím, že budeme úspešní,“ vyjadril sa v rozhovore pre TASR.
Duel medzi Spartou a Mladou Boleslavou mal zdanlivo svojho víťaza už v závere prvej polhodiny. Haraslín najskôr bezpečne premenil pokutový kop, o 10 minút neskôr slovenský krídelník naservíroval loptu na šestnástku fínskemu stredopoliarovi Kaanovi Kairinenovi a Sparta viedla o dva góly. Napokon sa však favorit triasol o body po tom, čo v 75. minúte zariadil drámu až do záverečného hvizdu domáci útočník Matyáš Vojta. „Myslím si, že sme v druhom polčase dávali veľa priestoru hráčom súpera. V prvom sme ich výborne napádali a tým sa nedostávali do tlaku tak, ako tomu bolo po zmene strán. Je však dôležité, že máme z tohto zápasu tri body,“ skonštatoval Haraslín.
Sparta zaostáva po štarte druhej polovici českej ligy za lídrom tabuľky a mestským rivalom Slaviou iba o dva body. Mužstvo dánskeho trénera Briana Priskeho čakajú v závere jesene ešte ligové stretnutia proti Pardubiciam (30. novembra), Sigme Olomouc (6. decembra) a Slovanu Liberec (14. decembra). Povinnosti znásobuje finiš hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Najbližšie sa Sparťania predstavia v pohárovej Európe vo štvrtok na ihrisku Legie Varšava. Najúspešnejší poľský klub neprežíva ideálne obdobie, po troch vystúpeniach má v KL na konte tri body. Ešte horšie na tom je v domácej Ekstraklase, v ktorej figuruje až na 11. mieste. Haraslín si zároveň uvedomuje, že podceniť 15-násobného poľského majstra Sparta nesmie: „Čaká nás náročný duel s ťažkým súperom. Legia je dobré mužstvo, ale ak budeme hrať tak, ako máme, potom verím, že uspejeme a pripíšeme si ďalšie dôležité tri body do tabuľky.“
Haraslín bol 14. novembra súčasťou základnej zostavy Slovenska v dôležitom súboji kvalifikácie MS proti Severnému Írsku. Výber trénera Francesca Calzonu si v ňom víťazstvom 1:0 zabezpečil istotu v marcovej baráži. Následne o tri dni Slováci už bez Haraslína nezvládli duel o priamy postup na svetový šampionát na pôde favorizovaného Nemecka a v Lipsku prehrali jasne 0:6. Žreb baráže rozhodol o tom, že Slováci zabojujú v 1. kole proti Kosovu, čo bude zároveň prvá konfrontácia SR s týmto tímom z Balkánskeho polostrova. Kosovčania vedení nemeckým kormidelníkom Francom Fodom upútali v kvalifikačnej B-skupine, v ktorej prehrali iba v úvodnom stretnutí so Švajčiarskom (0:4) a práve za „Helvétmi“ skončili na 2. mieste. Svoju silu preukázali dvoma víťazstvami nad Švédskom (2:0 vonku, 1:0 doma) a štyrmi bodmi získanými so Slovinskom (0:0 doma, 2:0 vonku). V rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa posunuli na svoje historické maximum - 80. miesto. „Kosovo je veľmi nepríjemný súper, prešlo náročnou kvalifikáciou s výbornými výsledkami. Čaká nás náročný súboj, ale verím, že nám pomôže domáce prostredie,“ uvedomuje si Haraslín, ktorý už na tému kľúčového súboja prehovoril aj s klubovým spoluhráčom Albionom Rrahmanim - útočníkom Kosova: „Samozrejme, hneď po žrebe začali medzi nami podpichovačky.“