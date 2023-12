Haraslínová Sparta bojuje o postup zo skupiny EL, Slávia o osemfinále

Program 6. kola skupinovej fázy Európskej ligy 2023/2024



ŠTVRTOK 14. decembra /časy v SEČ/:



A-skupina:



21.00 West Ham United - SC Freiburg



21.00 Olympiakos Pireus - TSC Bačka Topola





tabuľka:



1. West Ham 5 4 0 1 8:4 12*



2. Freiburg 5 4 0 1 17:5 12*



3. Olympiakos 5 1 1 3 6:12 4



4. TSC Bačka 5 0 1 4 4:14 1





B-skupina:



21.00 Ajax Amsterdam - AEK Atény



21.00 Brighton & Hove Albion - Olympique Marseille





tabuľka:



1. Marseille 5 3 2 0 14:9 11*



2. Brighton 5 3 1 1 9:5 10*



3. AEK Atény 5 1 1 3 5:9 4



4. Ajax 5 0 2 3 7:12 2





C-skupina:



21.00 Betis Sevilla - Glasgow Rangers



21.00 Aris Limassol - Sparta Praha





tabuľka:



1. Betis 5 3 0 2 7:4 9



2. Rangers 5 2 2 1 5:4 8



3. Sparta 5 2 1 2 6:6 7



4. Aris 5 1 1 3 6:10 4





D-skupina:



21.00 Sporting Lisabon - Sturm Graz



21.00 Raków Čenstochová - Atalanta Bergamo





tabuľka:



1. Atalanta 5 3 2 0 8:4 11**



2. Sporting 5 2 2 1 7:6 8*



3. Sturm 5 1 1 3 4:6 4



4. Čenstochová 5 1 1 3 3:6 4





E-skupina:



18.45 Real Union Saint-Gilloise - FC Liverpool



18.45 LASK Linz - FC Toulouse





tabuľka:



1. Liverpool 5 4 0 1 16:5 12**



2. Toulouse 5 2 2 1 6:8 8



3. S. Gilloise 5 1 2 2 3:7 5



4. Linz 5 1 0 4 5:10 3





F-skupina:



18.45 Stade Rennes - FC Villarreal



18.45 Panathinaikos Atény - Maccabi Haifa





tabuľka:



1. Rennes 5 4 0 1 11:3 12*



2. Villarreal 5 3 1 1 6:5 10*



3. Panathinaikos 5 1 1 3 6:8 4



4. Mac. Haifa 5 0 2 3 1:8 2





G-skupina:



18.45 AS Rím - Šeriff Tiraspoľ



18.45 Slavia Praha - Servette Ženeva





tabuľka:



1. Slavia 5 4 0 1 13:4 12*



2. AS Rím 5 3 1 1 9:4 10*



3. Ženeva 5 1 2 2 4:9 5***



4. Tiraspoľ 5 0 1 4 5:14 1





H-skupina:



18.45 Bayer Leverkusen - FK Molde



18.45 Karabach Agdam - BK Häcken





tabuľka:



1. Leverkusen 5 5 0 0 14:2 15**



2. Karabach 5 2 1 2 5:8 7



3. Molde 5 2 1 2 11:7 7



4. Häcken 5 0 0 5 2:15 0







* - istý postup do baráže o osemfinále EL



** - istý postup do osemfinále EL



*** - istý postup do baráže o EKL

Bratislava 13. decembra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha aj so Slovákom Lukášom Haraslínom si môžu vo štvrtok v záverečnom 6. kole Európskej ligy zabezpečiť postup z C-skupiny. V akcii bude aj pražská Slavia s trojicou Slovákov, ktorá už má istú miestenku v jarnej časti. Proti Ženeve sa pokúsi obhájiť priebežné prvé miesto v G-skupine a zaručiť si priamu účasť v osemfinále druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže.Istotu postupu do vyraďovacej fázy má už dvanásť tímov, rovnako tak aj šestica z tretích miest skupín Ligy majstrov v zložení Feyenoord Rotterdam, Young Boys Bern, SC Braga, Galatasaray Istanbul, Racing Lens a Benfica Lisabon. Nič ešte nie je rozhodnuté v spomínanom "céčku" a šancu na postup majú až traja účastníci Betis Sevilla, Glasgow Rangers a Sparta. Český majster oživil nádej na účasť vo vyraďovacej časti v predošlom kole, keď zdolal španielsky tím 1:0 vďaka gólu Haraslína. Slovák patril medzi najaktívnejších hráčov zápasu, hral do 74. minúty a dostal sa do najlepšej jedenástky piateho kola Európskej ligy. "Rudí" sú na treťom mieste so 7 bodmi, na vedúci Betis strácajú dva a na druhý Glasgow Rangers jeden bod. Vo svojom záverečnom zápase skupiny sa Pražania predstavia na pôde priebežne posledného Arisu Limassol. V cyperskom mužstve pravidelne nastupuje slovenský stredopoliar Július Szöke. V druhom stretnutí Betis privíta škótskeho vicemajstra.Slavia je na čele G-skupiny a má dvojbodový náskok pred finalistom uplynulého ročníka súťaže AS Rím. Vo štvrtok privíta švajčiarsky tím Servette Ženeva a v prípade triumfu si zabezpečí priamu miestenku v osemfinále. "Zošívaní" ťahajú pred duelom šnúru šiestich víťazstiev za sebou vo všetkých súťažiach. Naposledy zdolali cez víkend Mladú Boleslav 2:0. Domácim pomôžu aj diváci, keďže klub už v utorok informoval, že bude vypredaný štadión. "," uviedol stredopoliar Petr Ševčík pre oficiálnu webstránku. Na lavičke nebude chýbať ani tréner Jindřich Trpišovský, ktorý pre zlomený nos necestoval na pôdu Šeriffu Tiraspoľ (3:2). "," povedal kormidelník. V druhom stretnutí "géčka" zverenci Joseho Mourinha nastúpia proti poslednému Šeriffu.V A-skupine už je tiež o postupujúcich rozhodnuté. Na čele je West Ham United a druhá priečka patrí o skóre Freiburgu. Účastník anglickej Premier League a minuloročný víťaz Európskej konferenčnej ligy privíta práve nemecký tím v súboji o prvé miesto a stačí mu aj remíza. V "béčku" je na programe rovnako duel o víťazstvo v skupine. Olympique Marseille má jednobodový náskok pred Brightonom, ktorý má však výhodu domáceho prostredia a v prípade triumfu svojho súpera preskočí v tabuľke.V "éčku" je istý víťaz Liverpool, na druhej pozícii je Toulouse. Francúzsky tím má náskok troch bodov pred belgickým Saint-Gilloise a o druhom mieste rozhodne skóre. Stade Rennes je v F-skupine na čele a Villarreal má manko dvoch bodov. Španielsky tím hrá však v záverečnom zápase na pôde lídra a ak zvíťazí, dostane sa pred Rennes. Oba tímy majú istotu ďalšej fázy. V "háčku" suverénny Leverkusen doplní jeden z dvojice Molde alebo Karabach Agdam. Nórsky klub potrebuje zabodovať a čakať na zaváhanie Karabachu.