Haraslínova Sparta uchmatla cenný bod na štadióne Stuttgartu

2. kolo ligovej fázy LM:



RB Salzburg - Stade Brest 0:4 (0:1)



Góly: 24. a 71. Sima, 66. Camara, 75. Pereira Lage







VfB Stuttgart - Sparta Praha 1:1 (1:1)



Góly: 7. Millot - 32. Kairinen



/L. Haraslín za hostí do 81. minúty/











Bratislava 1. októbra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha bodovali aj vo svojom druhom zápase ligovej fázy LM. "Rudí" v základnej zostave so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom v utorok remizovali na štadióne VfB Stuttgart 1:1 a po dvoch kolách majú na konte štyri body, domáci získali prvý.Stuttgart mal výborný vstup do stretnutia a už v 7. minúte sa ujal vedenia. Po rozohrávke na vlastnej polovici sa lopta rýchlo presunula na ľavé krídlo, z ktorého odcentroval Mittelstadt a Millot hlavou otvoril skóre. Sparta mohla vyrovnať po štvrťhodine hry, no Vitíkova hlavička mierila do žrde. V 30. minúte však vybojoval štandardku zo sľubnej pozície Birmančevič, loptu si postavil Kairinen a parádne ju zakrútil do "šibenice". Domáci brankár Nübel si na ňu siahol končekmi prstov, ale nedokázal ju vytlačiť. Sparta mohla do polčasu aj otočiť, ale hlavičku Birmančeviča zastavilo brvno. Po zmene strán domáci zatlačili Sparťanov, ale druhý gól už nedali. Hostí podržal niekoľkými výbornými zákrokmi brankár Vindahl.Po dvoch zápasoch má plný počet bodov francúzsky Brest, ktorý vyhral na štadióne Salzburgu vysoko 4:0. Dva góly hostí strelil Sima, po jednom pridali Camara a Pereira Lage. Domáci sú bez bodu a so skóre 0:7 na chvoste priebežnej tabuľky ligovej fázy.