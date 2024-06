Haraslínovi nechýbalo veľa ku gólu: Blížim sa tam

Frankfurt 26. júna (TASR) - Futbalista Lukáš Haraslín bol v stredu viackrát blízko k druhému gólu v podaní Slovenského tímu. Ten remizoval na ME v Nemecku v záverečnom zápase E-skupiny proti Rumunom 1:1. Jediný presný zásah "sokolov" zariadil v 24. minúte Ondrej Duda.



Haraslín mal tri vážnejšie pokusy na bránu, najnebezpečnejší bol záverečný za dažďa v druhom polčase. Jeho obaľovačka z mierneho uhla išla do vzdialenejšieho horného rohu, no bránu Florina Nitu nakoniec minula. "Vedel som, že ak trafím bránu, môže to v nej skončiť. Ihrisko však bolo suché a prvý pokus nechytil rotáciu. Ďalší mi chytil brankár a moja klasika mi nevyšla. Už sa ale zase blížim k tomu, aby to tam padlo," povedal Haraslín v mixzóne. V kvalifikácii bol s troma gólmi najlepší strelec Slovenska a dva presné zásahy vsietil v postupovom zápase proti Islandu (4:2).



Tím podľa neho chytil nový, sebavedomejší prístup od príchodu trénera Francesca Calzonu. Ten je na lavičke už takmer dva roky. "Menilo sa to už po príchode trénera. Zmenil systém a našu mentalitu, aby sme si viacej verili. Zo začiatku to bolo samozrejme náročné, ale vidíme, že sme mužstvo, ktoré dokáže hrať stále to isté v ofenzíve aj defenzíve," povedal Haraslín. Jeho tím vsietil premiérovo na veľkom turnaji gól v každom zápase skupinovej fázy. "Tréner priniesol novú vášeň a to, aby sme si viac verili a nehrali len ten futbal z minulosti. Stále sme bránili na našej polovici. Chcel, aby sme hrali dobre aj s loptou a nielen bez nej, aby sme napádali už na súperovej polovici. Bolo to náročné a chvíľu trvalo, kým sa to všetci naučili. Stretávame sa málo a tak to bol náročnejšie," opísal proces 28-ročný útočník.



V osemfinále čakajú jeho tím Španielsko alebo Anglicko. Oba potenciálne zápasy sú na programe v nedeľu v Kolíne alebo v Gelsenkirchene. "Od osemfinále je to jedno, buď všetko vyhráme, alebo niečo prehráme. Hrať však proti takýmto mužstvám je sen každého hráča. Porovnáme sa s tými najlepšími na svete. Navyše sme v Nemecku, sú tu krásne štadióny a najradšej by sme hrali na každom. Dúfam, že prídu naše rodiny a podporia nás," dodal Haraslín pre TASR.