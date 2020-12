Haraslínovi zmaril VAR víťazný gól proti AS Rím

10. kolo - sumár:



Hellas Verona - Cagliari 1:1 (1:0)



Góly: 21. Zaccagni - 48. Marin







AS Rím - Sassuolo 0:0



ČK: 41. Pedro (AS Rím) po druhej ŽK



/L. Haraslín (Sassuolo) hral od 73. min./







Parma - Benevento 0:0





Rím 6. decembra (TASR) - Futbalisti AS Rím remizovali v nedeľnom domácom stretnutí 10. kola najvyššej talianskej súťaže so Sassuolom 0:0. "Vlci" hrali od 41. minúty bez vylúčeného Pedra. Vzápätí Henrich Mchitarjan dostal loptu do siete, ale VAR neuznal gól pre ofsajd.V 73. minúte nastúpil za hostí Lukáš Haraslín a o dve minúty neskôr mohol byť hrdinom Sassuola, keď prekonal brankára Antonia Miranteho. Aj v tomto prípade však zasiahol VAR a jeho zásah anuloval pre ofsajd.V drese Parmy chýbal Juraj Kucka, ktorý mal v sobotu menšie zdravotné problémy. Jeho tím doma remizoval s Beneventom bez gólov.Duel Udinese s Atalantou odložili pre podmáčaný trávnik. Oblasť Udine totiž zasiahol výdatný lejak a rozhodca po opakovanej kontrole uznal terén za nespôsobilý.