Haraus nedokončil zjazd, vyhral Rakúšan Aigner
Spolu s navádzačom Marošom Hudíkom vypadli v závere trate na zjazdovke Olimpia delle Tofane.
Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 7. marca (TASR) - Slovenský paralyžiar Miroslav Haraus nedokončil sobotňajšie preteky zjazdu zrakovo znevýhodnených na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Spolu s navádzačom Marošom Hudíkom vypadli v závere trate na zjazdovke Olimpia delle Tofane.
Z víťazstva sa tešil Rakúšan Johannes Aigner, ktorý prišiel do cieľa v čase 1:16,08 minúty. Druhý Kalle Ericsson z Kanady za ním zaostal o 2,25 sekundy, bronzový Talian Giacomo Bertagnolli mal manko 2,56 s.
zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie:
zjazd, zrakovo znevýhodnení - muži:
1. Johannes Aigner (Rak.) 1:16,08 min, 2. Kalle Ericsson (Kan.) +2,25 s, 3. Giacomo Bertagnolli (Tal.) +2,56, ... Miroslav HARAUS, nav. Maroš HUDÍK (SR) nedokončil
