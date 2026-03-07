< sekcia Šport
Haraus s Čupkom prežívali v cieli rôzne emócie
Na snímke slovenský paralpský lyžiar Martin Čupka reaguje v cieli zjazde mužov na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d'Ampezzo v sobotu 7. marca 2026.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 7. marca (TASR) - Zatiaľ čo ženská časť zjazdu priniesla na zjazdovke v talianskej Tofane bronzovú radosť na zimných paralympijských hrách (ZPH) 2026, tak u mužov prevládala rôzna paleta emócií. U Miroslava Harausa to bolo hlavne sklamanie z vypadnutia, tak Martin Čupka vedel o svojej chybe v závere, ale mal radosť z návratu na ZPH po 16 rokoch.
Haraus sa vydal na svoju šiestu účasť na ZPH, ale v sobotu zatiaľ nerozšíril svoju medailovú zbierku z tohto podujatia. V záverečnej časti urobil chybu a po minutej bránke sa pre neho zjazd predčasne skončil. „Celá jazda nebola ideálna. Ťažko sa mi hľadajú slová. Sústredil som sa na zlomy, ktoré sú na trati, chcel som ich prejsť lepšie. A to bola asi chyba. Mal som tomu nechať voľný priebeh. Potom som už strácal rýchlosť a nebol medzi mnou a navádzačom ideálny odstup, stratil som kontakt a 'sejmul' vonkajšiu bránku. Tam to celé skončilo. Hneď po jazde sa mi ťažko hľadajú slová, pretože ma to trápi. Ešte sme ani nevideli tú jazdu. A možno to bude ešte horšie. Ale aspoň si to budeme vedieť zanalyzovať a zlepšiť do ďalších súťaží,“ zamyslel sa Haraus v cieľovom priestore.
Na priebežných medzičasoch to vyzeralo na umiestnenie v hornej polovici účastníkov zjazdu, o to viac zamrzel fakt, že skúsený 39-ročný reprezentant Slovenska nedokončil svoju jazdu. „Ja sa snažím jazdiť každú disciplínu čo najlepšie ako sa dá. Aj dnes, ak by sme podali trochu lepší výkon ako v poslednom tréningu, tak možno by to bol dobrý výsledok. Preteky a najmä na paralympiáde sú veľmi špecifické,“ povedal Haraus.
Pre 49-ročného Čupku to bol návrat na ZPH po 16 rokoch, naposledy reprezentoval Slovensko vo Vancouveri v roku 2010 a v Cortine d'Ampezzo je to jeho štvrtý štart na tomto podujatí. „Motýle v bruchu vždy boli, sú a budú, toho sa nedá zbaviť. Je to pravdepodobne dobrá vec, bez toho človek nemá rešpekt. Nedá sa to ani opísať, človek mal v prvom rade rešpekt. Nebol tam ani taký strach, skôr ten rešpekt z trate, ako to bude mäkké. Prehliadka trate bola skoro ráno, vtedy bola ľadová, teraz je to veľmi mäkké. Kalkulácia je veľmi dôležitá,“ vyjadril sa pre TASR Čupka k svojmu návratu na ZPH.
V sobotňajšom zjazde preťal pomyselnú cieľovú pásku na priebežnom 19. mieste, ale hneď vedel, čo sa udialo v samotnom závere jeho jazdy. „Bola to taká rýchla reakcia, že som nestihol zareagovať. Myslel som si, že lajnu mám natiahnutú dobre, cítil som to v pohode, ale bolo tam potrebné viac dotlačiť lyžu, aby som sa zmestil do ďalšej bránky. Bola to predposledná bránka. Pri prechode cieľom som vedel, čo sa deje. Rezignácia tam už bola,“ uviedol najstarší člen slovenskej výpravy v paraalpskom lyžovaní.
Najbližšie sa Haraus s Čupkom predstavia v pondelkovom super-G, na štartovej listine priebežne figurujú aj v ďalších disciplínach. „Stále je dosť priestoru na napravenie chute. Samozrejme, človek je sklamaný, ale na druhej strane som rád, že som to zišiel bez vážnych problémov a bez zranenia,“ dodal na záver Čupka.
