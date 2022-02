Harden a Embiid si porozumeli už v prvom zápase v drese Philadelphie

Útočník LeBron James z Los Angeles Lakers, archívna snímka. Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Toronto Raptors 125:93 (28:19, 42:29, 27:14, 28:32)



najviac bodov: Rozier a Oubre po 23, Harrell 20 (10 doskokov) - S. Barnes 28, Trent 12, Achiuwa 9







Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 125:129 PP (36:29, 25:40, 32:23, 30:31 - 2:6)



najviac bodov: Hield 29, I. Jackson 17, Jalen Smith 16 - Gilgeous-Alexander 36, Tre Mann 22, Bazley (10 doskokov) a Maledon po 14







Orlando Magic - Houston Rockets 119:111 (27:33, 31:18, 28:32, 33:28)



najviac bodov: Okeke 26, Carter 24 (12 doskokov), Cole Anthony 14 - Jalen Green 23, Wood 21 (11 doskokov), E. Gordon 15







Washington Wizards - San Antonio Spurs 153:157 p2p (33:30, 38:45, 29:26, 30:29 - 15:15, 13:8)



najviac bodov: Kuzma 36, Caldwell-Pope 24, Neto 22 - K. Johnson 32, D. Murray 31 (14 asistencií, 13 doskokov), Pöltl 28 (11 doskokov)







New York Knicks - Miami Heat 100:115 (32:30, 23:35, 30:25, 15:25)



najviac bodov: Barrett 46 (6 trojok), Fournier 13, Burks 12 - Herro 25, Butler 23, Lowry 19







Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 102:133 (25:34, 24:31, 25:27, 28:41)



najviac bodov: Towns 25, Russell 21, Edwards 15 - Embiid 34 (10 doskokov), Maxey 28, Harden 27 (12 asistencií)







Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 102:117 (22:31, 28:22, 31:42, 21:22)



najviac bodov: Booker 30, Ayton 20, C. Johnson 15 - McCollum 32, Ingram 28, Valančiunas 18 (17 doskokov)







Utah Jazz - Dallas Mavericks 114:109 (31:34, 29:33, 29:19, 25:23)



najviac bodov: Mitchell 33 (7 trojok), Bojan Bogdanovič 18, Conley 15 - Dončič 23 (11 asistencií), D. Powell 22, Dinwiddie 20







Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 102:105 (22:24, 25:33, 31:15, 24:33)



najviac bodov: James 21 (11 doskokov), Westbrook a Carmelo Anthony po 18 - Terence Mann 19 (10 doskokov), Kennard 18, R. Jackson 17

New York 26. februára (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Phoenix Suns podľahol na domácej palubovke New Orleansu 102:117 a ukončil osemzápasovú víťaznú sériu. Pelicans viedol s 32 bodmi CJ McCollum, ktorého získali po výmene z Portlandu. Domácim nestačilo 30 bodov Devina Bookera. Suns prehrali iba druhýkrát z uplynulých 21 duelov.James Harden úspešne debutoval za Philadelphiu po príchode z Brooklynu. Nazbieral 27 bodov, 12 asistencií a osem doskokov a 76ers zvíťazili 133:102 v Minnesote. Joel Embiid sa prezentoval 34 bodmi a 10 doskokmi.Kamerunský pivot si spoluprácu s novým tímovým kolegom pochvaľoval.vyjadril spokojnosť dlhoročný líder Philadelphie podľa AP.sľúbil Harden.Miami uspelo na palubovke New Yorku Knicks 115:100 a posunulo sa do čela Východnej konferencie. Má rovnakú bilanciu ako Chicago, no lepšie vzájomné zápasy. Domácim nepomohol ani osobný rekord RJ Barretta 46 bodov. Hostia podali opäť kolektívny výkon, najviac bodov dal z pozície náhradníka Tyler Herro - 25.V dôležitom stretnutí tímov, ktoré sú v oboch konferenciách na prvom mieste pod čiarou postupu do vyraďovacej časti, zvíťazilo San Antonio na palubovke Washingtonu 157:153 po dvojnásobnom predĺžení. Najlepším strelcom Spurs bol Keldon Johnson, ktorý si vylepšil kariérne maximum na 32 bodov. Dejounte Murray sa po svojom premiérovom vystúpení v Zápase hviezd predviedol 31 bodmi, 14 asistenciami a 13 doskokmi. Dirigent klubu z Texasu mohol rozhodnúť duel už v závere riadnej hracej doby i v prvom predĺžení, no neuspel. Napokon ho to však nemuselo mrzieť.povedal Murray.Súboj tabuľkových susedov medzi Utahom a Dallasom sa skončil v prospech štvrtého tímu západu. Jazz vyhrali nad Mavericks 114:109. Donovan Mitchell viedol víťazov s 33 bodmi, keď trafil sedem trojok, najviac v kariére. V derby mužstiev z Los Angeles sa tešili Clippers po výhre 105:102. LeBron James v drese Lakers nepremenil trojku s klaksónom, ktorá mohla duel posunúť do predĺženia a pripísal si 21 bodov a 11 doskokov. Sériu zápasov, v ktorých nazbieral aspoň 25 bodov, tak ukončil na čísle 23. Clippers uspeli proti mestskému rivalovi šiestykrát za sebou.