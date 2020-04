Haring trénuje bez obmedzení a v súvislosti s OH má pozitívne vízie

Bratislava 18. apríla (TASR) - Horskí cyklisti patria k športovcom s minimálnym obmedzeniam v tréningu. Majster Slovenska Martin Haring sa po povinnej 2-týždňovej karanténe vrhol do prípravy na podujatia sezóny 2020. Tie by sa mali rozbehnúť od júla, otáznik je však nad pokračovaním olympijskej kvalifikácie, ktorá sa pre Slovensko vyvíjala veľmi nádejne.



Práve o body do olympijskej kvalifikácie išlo na nedávnom podujatí v Turecku. V Antalyi si celkový triumf a 80 bodov do rebríčka pripísal Matej Ulík, Haring skončil na 26. mieste. To však napokon nič neznamená, pretože verdikt Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) priniesol spätné pozastavenie kvalifikácie k 3. marcu 2020, teda pár dní po Ulíkovom triumfe. "Hlavný cieľ do roka 2020 bola účasť na olympiáde. Kvalifikácia mala trvať do konca mája a chceli sme zbierať body do olympijského rankingu. Aj preto sme boli v Turecku. UCI však spätne pozastavila kvalifikáciu, takže body získané v Turecku sa nám nebudú počítať," zhrnul Martin Haring pre TASR. Zatiaľ ešte nie je rozhodnuté o osude olympijskej kvalifikácie, no Slovensko má solídne vyhliadky. Ciest za postupom je niekoľko. "Mal by nám vyjsť priamy postup podľa MS z roku 2019. V prvom rade sa berie do úvahy 21 krajín podľa olympijského rebríčka, tie majú istý postup. Potom postupujú aj kontinentálni majstri a aj dvaja najlepší pretekári z redukovaného poradia mimo tých 21 krajín. Tam to vychádzalo pre Slovensko a Izrael. Otázne však je, či UCI už ukončí kvalifikáciu k 3. marcu 2020 alebo či sa tie pôvodne zostávajúce dva mesiace ešte niekde odjazdia. To miesto na OH by sme však už mali mať," zdôraznil Haring.



Jeho tréningové zameranie smeruje k ďalším podujatiam doma i v zahraničí, pričom očakávaný dátum je 1. júl: "Trénujem, ale preteky mi chýbajú. V tomto období sme mali mať skoro každý víkend nejaké podujatie. Tie sa však nekonajú a narúša to prípravu. UCI stanovila, že súťažne pretekať by sa malo začať 1. júla, takže verím, že odvtedy sa to všetko rozbehne."



Presunutie OH v Tokiu na rok 2021 zmenilo Haringove súťažné nastavenie. Prioritou pre rok 2020 sa tak stali šampionáty. "Myslím si, že nedôjde k zrušeniu MS, otázne však môžu byť termíny. Očakávam, že vrcholy sezóny sa presunú na jeseň, keď už zvyčajne nebývalo toľko pretekov. Ak by MS boli opäť na trati Albstadt v Nemecku, tak by som si veril na umiestnenie v prvej 15-tke. Tá trať mi vyhovuje, mohlo by sa to potvrdiť," uviedol.



Súboje so svetovou špičkou sú hudbou budúcnosti, súčasnosť je v prípade Martina Haringa najmä o ladení formy: "Dá sa povedať, že trénujem v bežnom režime. Nemáme obmedzené vychádzanie, čo je dobre. Horšie to bolo pred pár týždňami, keď som musel byť 2 týždne v karanténe. Po návrate z Turecka som bol zavretý doma. Ale už to prešlo a môžem riadne trénovať."