Harlem Globetrotters oslavuje 100. výročie
Veľká oslava storočnice prichádza aj do Bratislavy.
Autor OTS
Bratislava 24. septembra (OTS) - 100 rokov vzrušenia, smiechu a radosti. Legendárny basketbalový tím Harlem Globetrotters znova potešia slovenských divákov! Budúcu jeseň sa predstavia v Bratislave. Kúzelníci s loptou, ktorí bavia fanúšikov už sto rokov, sa na návštevu našej krajiny tešia a sľubujú parádnu šou v BRATISLAVE v Gopass Aréne 7.10.2026.
Foto: Harlem Globetrotters
Lídri v prekonávaní bariér a tvorení histórie, svetoznámi Harlem Globetrotters, oznámili, že Bratislava bude jednou z kľúčových zastávok ich turné k 100. výročiu – najlegendárnejšieho turné v dejinách Globetrotters. Uvidíte ich naživo v Gopass Aréne 7. októbra 2026. Bude to výnimočná oslava, ktorú možno zažiť len raz za sto rokov – plná neuveriteľných trikov, ohromujúcich momentov a nezabudnuteľných basketbalových senzácií. Fanúšikovia sa môžu tešiť na skoky popierajúce zákony fyziky, triky meniace pravidlá hry a na radosť i zábavu, akú dokážu priniesť len Globetrotters.
Tím sa po prvýkrát ukáže v nových jubilejných dresoch, ktoré vzdávajú poctu storočiu globálneho vplyvu, a na palubovke sa stretne so svojím legendárnym rivalom – Washington Generals. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na úplne nové prekvapenia a zážitky, ako je Zlatá basketbalová lopta od Spaldingu®, epické Magic Passy pred zápasom, či nezabudnuteľnú autogramiádu počas 5. štvrtiny - ZDARMA pre VŠETKÝCH FANÚŠIKOV. To všetko sľubuje oslavu, akú ste ešte nezažili. Súčasný tím špičkových mužov a žien – držiteľov viac ako 60 Guinnessových rekordov prinesie 7.10.2026 do Gopass Arény v Bratislave úplne novú show plnú akrobatických smečov a šokujúcich trikov. Nenechajte si ujsť svoju šancu byť súčasťou oslavy 100. výročia Harlem Globetrotters!
Vstupenky budú v predaji v sieti Ticketportal od stredy 24.9.2025 od 10:00 hodiny.
