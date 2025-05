Harper vyhral 20. etapu Gira, Yates má na dosah celkový triumf

Sestriere 31. mája (TASR) - Austrálsky cyklista Chris Harper sa stal víťazom 20. etapy pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Jayco AlUla zaznamenal na 205 km dlhej trati z Verrs do Sestriere čas 5:27:29 hod. Harper dosiahol prvý veľký triumf v etape Grand Tour. Druhý finišoval Talian Alessandro Verre z Arkéa - B&B Hotels s mankom 1:49 min. Tretie miesto patrí Britovi Simonovi Yatesovi z Team Visma Lease a Bike so stratou 1:57 min. Yates sa dostal na čelo celkového poradia s takmer štvorminútovým náskokom a má veľmi blízko k tomu, aby sa zaradil medzi jedenásť mužov, ktorí vyhrajú Giro bez jediného etapového triumfu. Naposledy to dokázal Alberto Contador v roku 2015.



Ružový dres v predposlednej etapy pretekov obliekol Isaac Del Toro z SA XRG. Pred ostrieľaným Richardom Carapazom (EF Education) viedol iba o 43 sekúnd, čo v stúpaní ako Colle delle Finestre neznamenalo veľký náskok. Carapazov tím v bieloružových dresoch od začiatku etapy aktívne kontroloval dianie vpredu. Záujem o únik bol opäť veľký a napokon sa do neho dostalo až 31 jazdcov.



Medzi nimi boli až štyria cyklisti z tímu Groupama – FDJ. Trojčlenné zastúpenie mal aj tím Lidl – Trek a rovnako traja jazdci prišli z Alpecinu. Po dvoch zástupcoch vyslali do úniku Movistar, Bahrain – Victorious, Soudal Quick-Step, Decathlon AG2R, Intermarché a VF Group – Bardiani. Zvyšok skupiny tvorili jednotlivci.



Na legendárnom stúpaní Colle delle Finestre museli jazdci absolvovať približne osem kilometrov šotolinového povrchu tesne pred jeho vrcholom. Strmosť stúpania sa držala stabilne na úrovni deväť percent už od úpätia vrcholu. Po prekonaní Finestre nasledoval zjazd a potom už len miernejšie stúpanie do cieľa v Sestriere, dlhé 16,3 kilometra so sklonom 3,8 %. Tento záverečný úsek neposkytoval veľký priestor na útoky, preto sa očakávali rozhodujúce pohyby práve na Finestre, predovšetkým od Carapaza alebo Yatesa.



Kasper Asgreen (EF Education) nedokázal konkurovať silnej zostave na čele, v údolí Finstre sa ich náskok zvýšil na 10 minút. Do najdôležitejšieho stúpania celého Gira nastúpil únik na čele s Pedersenom, ktorý viedol o desať minút a niekoľko sekúnd. Takmer istý víťaz bodovacej súťaže neplánovane odtrhol aj svojho tímového kolegu Carlosa Veronu, pre ktorého pôvodne pracoval. Pedersen v dôsledku toho musel zvoľniť tempo, čo využil k útoku Rémy Rochas z Groupama-FDJ. Únik sa začal trieštiť, na Rochasa zareagoval Harper, ktorého tempo dokázal zachytiť už len Verre.



Carapaz neváhal a vyrazil do útoku 14 km pred vrcholom Finestre. Del Toro ho však dostihol a po kilometri sa dotiahol aj Yates. Brit sa si napokon vytvoril až 45 sekundový náskok na čele pred Carapazom. Van Aert zvoľnil v zjazde, aby počkal na Yatesa, no vzápätí nasadil vysoké tempo. Napokon sa Britov náskok zvýšil na dve minúty, pričom jazdil za Van Aertom. Päť km pred cieľom viedol Yates už o päť minút.



Tri kilometre pred cieľom zaútočil na víťazstvo Harper. Yates sa blížil k Verremu a chcel zabojovať o druhé miesto v etape. Napokon si triumf vybojoval austrálsky jazdec, ktorý bol najsilnejší z úniku.