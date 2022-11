Harry Kane je pred šampionátom unavený, tvrdí kouč Tottenhamu

Londýn 10. novembra (TASR) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane je necelé dva týždne pred prvým zápasom na MS v Katare unavený. Po vypadnutí Tottenhamu Hotspur z Ligového pohára to uviedol jeho klubový tréner Antonio Conte, ktorý ho napriek tomu nasadil do stredajšieho duelu na ihrisku Nottinghamu Forest (0:2).



Conte sa musí momentálne zaobísť bez zraneného Heung-min Sona, Richarlison i Dejan Kulusevski sa iba teraz vrátili do kádra a tak Kane nechýbal v základnej zostave. Za Tottenham nastúpil vo všetkých 21 súťažných zápasoch v sezóne. Proti Nottinghamu vydržal na ihrisku do 59. minúty. "Keď máte v kádri hráča ako je on, je ťažké ho nenasadiť. Je však veľmi, veľmi unavený," vyhlásil kouč Spurs.



"Deň pred zápasom sme mali ľahší, naozaj ľahký tréning a v jednom momente sa musel zastaviť, aby nabral energiu. Opakujem, je zdravotne v poriadku. Je však unavený a to je normálne, keďže odohral všetky zápasy," dodal Conte na adresu Kanea podľa agentúry AFP.