Harry Kane podpísal s Bayernom zmluvu do júna 2027

Mníchov 12. augusta (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane sa stal oficiálne novou posilou Bayernu Mníchov. V sobotu skompletizoval svoj prestup z Tottenhamu, keď s úradujúcim nemeckým majstrom podpísal zmluvu do 30. júna 2027. Tridsaťročný útočník bude v novom klube nosiť dres s číslom deväť.



Podľa agentúry AFP zaplatil Bayern za príchod kapitána anglickej reprezentácie 100 miliónov eur. BBC i AP uvádzajú až sumu 110 miliónov eur plus bonusy, v oboch prípadoch je to nový bundesligový prestupový rekord. "Som veľmi šťastný, že sa môžem stať súčasťou FC Bayern. Je to jeden z najväčších klubov na svete a ja som vždy hovoril, že chcem súťažiť a potvrdiť svoje schopnosti počas kariéry na tej najvyššej úrovni. Tento tím je definovaný svojou víťaznou mentalitou, je skvelý pocit byť tu," povedal pre oficiálnu webstránku mníchovského klubu.



Kane, ktorý na klubovej i reprezentačnej úrovni nikdy nezískal žiadnu významnú trofej, sa krátko pred podpisom kontraktu poďakoval Tottenhamu za spoločne strávené roky. "Ťažko sa mi vyslovujú tieto slová, no musím sa rozlúčiť s klubom a jeho fanúšikmi, ktorí urobili pre mňa tak veľa v mojej kariére. Je čas odísť. Navždy zostanete v mojom srdci. Ďakujem, Tottenham, ďakujem, fanúšikovia Tottenhamu," uviedol na sociálnej sieti.



Kaneov odchod z Tottenhamu už v piatok potvrdili tréner "kohútov" Angelos Postecoglou i kouč Bayernu Thomas Tuchel. Anglický kanonier dostal od londýnskeho klubu povolenie odcestovať do Mníchova, kde ešte v piatok absolvoval lekársku prehliadku. Podľa agentúry DPA má štvorročný kontrakt hodnotu 25 miliónov eur na sezónu. Keďže sa dohoda podarila skompletizovať do 13.00 SELČ, nová posila môže byť Bayernu teoreticky k dispozícii už v sobotnom dueli o nemecký Superpohár proti Lipsku.



Tottenham údajne prikývol až na štvrtú ponuku Bayernu. Kaneovi mala zmluva so Spurs vypršať až na konci budúceho roka a majiteľ klubu Joe Lewis preferoval jeho predaj, keďže o rok by mohol odísť zadarmo.



V Bayerne veria, že Kane zacelí dieru na hrote útoku, ktorá vznikla vlani po odchode Roberta Lewandowského do Barcelony. "Vitaj v Mníchove, Harry Kane! Sme veľmi šťastní z príchodu tohto špičkového futbalistu. Dotiahnutie prestupu si vyžadovalo vytrvalosť, odhodlanie a neústupnosť. Pochvala patrí všetkým, ktorí sa oň zaslúžili, na čele s výkonným riaditeľom Bayernu Janom-Christianom Dreesenom. Harry Kane bude nielen veľkou posilou pre náš klub, ale prínosom pre celú Bundesligu," vyjadril sa pre klubový web prezident Bayernu Herbert Hainer.



Kane futbalovo vyrastal v akadémii Tottenhamu a v Premier League má v jeho drese na konte 213 gólov, čím sa v historických tabuľkách radí na druhé miesto za Alanom Shearerom (260). V minulom ročníku dosiahol métu 30 gólov v 38 stretnutiach. Je aj historicky najlepší strelec anglickej reprezentácie s 58 presnými zásahmi, stal sa najlepším kanonierom MS 2018 v Rusku.



Bayern začne sezónu v sobotu zápasom nemeckého Superpohára proti Lipsku. O šesť dní neskôr nastúpi v Bundeslige na ihrisku Brém. Bavorský veľkoklub doteraz najviac zaplatil za príchod Lucasa Hernandeza, francúzsky obranca prestúpil v roku 2019 z Atletica Madrid za 80 miliónov eur. V súčasnosti je už hráč Paríža St. Germain.