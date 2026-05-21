Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Harry Maguire nepôjde na šampionát: Som šokovaný a sklamaný

Na snímke Harry Maguire. Foto: TASR/AP

Maguire bol súčasťou kádra „Albiónu" v marcových prípravných dueloch s Uruguajom a Japonskom, no svoju štatistiku 66 reprezentačných zápasov a dvoch štartov na MS nateraz nevylepší.

Londýn 21. mája (TASR) - Harry Maguire potvrdil, že nefiguruje v záverečnej nominácii anglickej futbalovej reprezentácie na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku. Tréner Thomas Tuchel síce oznámi jej definitívne zloženie až v piatok, no obranca Manchestru United prezradil informáciu v príspevku na sociálnej sieti Instagram.

Nemecký kormidelník začal už deň pred zverejnením 26-členného kádra telefonovať hráčom, ktorí sa do nominácie nezmestili. Maguire bol súčasťou kádra „Albiónu“ v marcových prípravných dueloch s Uruguajom a Japonskom, no svoju štatistiku 66 reprezentačných zápasov a dvoch štartov na MS nateraz nevylepší. „Bol som presvedčený, že po tejto sezóne by som mohol v lete zohrať dôležitú úlohu. Toto rozhodnutie ma šokovalo a sklamalo. Nič som v uplynulých rokoch nemiloval viac, ako keď som si mohol obliecť dres svojej krajiny. Hráčom prajem v lete čo najviac úspechov,“ napísal Maguire.

Podľa portálu BBC sa do záverečnej nominácie nedostali ani jeho spoluhráč z ManUtd Luke Shaw či obranca AC Miláno Fikayo Tomori.
