Hartwig sa prihovoril žiakom v Bratislave: Futbal musí spájať

Bratislava 3. júna (TASR) - Jimmy Hartwig vníma nadchádzajúci kontinentálny šampionát ako možnosť, aby futbal spojil mladých ľudí z celej Európy. Vyslanec UEFA pre EURO 2024 má za sebou besedu so študentami v Maďarsku, Rakúsku a Švajčiarsku a v pondelok ju absolvoval aj v Bratislave.



Hartwig je bývalý futbalista, hral na poste defenzívneho stredopoliara. Patrí medzi viacerých vyslancov Eura po svete. "Moja úloha je chodiť po európskych krajinách a spájať ich, pozývať ľudí do Nemecka tam ich šíriť myšlienku spojenej Európy. Rád pracujem s mladými z celého sveta, lebo ich spája práve mladosť. Treba diskutovať o tom, o čom sa mladí bavia, teda o športe, o futbale, nie o politike. Nájdite si nových kamarátov, vyťažte z toho čo sa dá. Rád chodím do škôl, lebo študenti ma nepoznajú, ale rád spoznávam ja ich. Som rád, že sa takto vieme navštevovať po Európe. Myšlienka vznikla asi tri roky pred ME. Ide o to, že futbal je tímový šport a povedali sme si s iným vyslancami, že chcú chodiť do rôznych krajín a hovoriť mladým, že ich krajina hrá ME a je z nás jeden veľký tím," uviedol 69-ročný Nemec.



Študentom nemeckej školy v Bratislave sa prihovoril pred a aj po skončení otázok od médií: "Všetci ľudia sú takí istí. Pozorujem krajiny a nasávam energiu. Snažím sa spoznávať človeka a atmosféru. Veľa som zažil. Aj slovenskí futbalisti musia vstúpiť na hraciu plochu s tým, že idú hrať futbal a idú zvíťaziť a je jedno, kto stojí proti nim. Nemôžu mať strach. Ak prehrajú, musia sa tešiť, že reprezentovali svoju krajinu a podali dobrý výkon a tešili sa už len z toho, že sa kvalifikovali na ME."



Ako ďalej uviedol, po skončení kariéry sa venuje aj herectvu, v divadle i vo filme si zahral viacero hlavných úloh. V živote mal aj ťažké chvíle, prekonal rakovinu. "Bolo to náročné, ale všetko je o nastavení v hlave. Bojoval som a dospel som k názoru, že ten hore ma tam ešte nepotrebuje."



Hartwig vstúpil do veľkého futbalu začiatkom 70. rokov, postupne hral za Offenbach Kickers, Mníchov 1860, Hamburger SV, 1. FC Kolín, Austriu Salzburg a FC Homburg. Na konte má aj dva štarty za reprezentáciu, vtedajší výber Západného Nemecka. "Som spokojný, aj keď mám len dva. Veď koľko skvelých hráčov nemá ani jeden? V tom čase sužoval svet veľa problémov, pozeralo sa aj na farbu pleti a prednosť dostávali hráči s blond vlasmi a modrými očami. Dnes by som mal možno 70 až 80 štartov. Ale aj tak som šťastný," povedal syn nemeckej matky a afroamerického otca.



Reč prišla aj na súčasný futbal, ktorý pozorne sleduje: "Futbal sa zmenil, ale je mi jedno, koľko kto zarába. Ale hráč musí podať výkon a musí myslieť na to, koľko zarába on a koľko diváci. Nemôže sa stále váľať. A prekážajú mi aj kamery, ktoré skúmajú, či bol gól. To pokazilo futbal. Zo súčasných hráčov sa mi páči Kylian Mbappe a miloval som Bastiana Schweinsteigera. Páčilo sa mi ako hral za Nemecko, do každého súboja išiel akoby išlo o finále MS a páči sa mi aj Luka Modrič."



Šesť rokov hral Hartwig za Hamburg, kde pôsobí aj slovenský reprezentant László Bénes. Mužstvo hrá druhú najvyššiu súťaž, čo jeho bývalý hráč nenesie ľahko: "Smutno sa na to pozerá, čo sa z klubu spravilo. Bol by som rád, keby sa dostali do Bundesligy, lebo tam aj patria."



Na záver uviedol svoje tipy na víťaza Eura: "Ak chcem byť dobrý hosť, tak musím povedať že Slovensko, ale som Nemec, tak poviem Nemecko. Ale ak nie Nemci, musia vyhrať Slováci."